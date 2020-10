Studie der Philipps-Universität: Junge Leute leben gern in Marburg

VIER JAHRE JÜNGER ALS HESSENS DURCHSCHNITT

Mit 2253 Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren hat Marburg einen eher durchschnittlichen Anteil an Heranwachsenden. Das „jugendliche Flair“ verdankt die Stadt vor allem den Studierenden – die Zahl der jungen Leute zwischen 18 und 21 Jahren steigt daher sprunghaft auf 4448 an. Dadurch hat Marburg mit 39,6 Jahren einen niedrigen Altersdurchschnitt – in Hessen liegt er sonst bei 43,8 Jahren.



Die Jugendlichen wohnen im Gegensatz zu den Studierenden aber viel häufiger in den Stadtteilen. „In der Oberstadt, Weidenhausen und dem Campusviertel leben zusammen weniger Jugendliche als in Schröck oder auch in Michelbach“, berichtet Jugendhilfeplaner Werner Meyer, der den statistischen Teil für den Jugendbericht recherchiert und ausgewertet hat. Die dörflichen Außenstadtteile, wo die Jugendlichen den größten prozentualen Anteil haben, müssten jugendpolitisch stärker in den Blick genommen werden, sagt er.



Nach seiner Analyse ist die Zahl der Jugendlichen, die in Hartz-IV-Haushalten leben, etwas niedriger als in vergleichbaren Städten. Trotzdem ist etwa jeder achte Jugendliche betroffen. Zudem leben sie zum größten Teil am Richtsberg, im Waldtal und im Stadtwald, wo fast jeder zweite Jugendliche einen Migrationshintergrund hat. (gc)