Studie der Uni Gießen: 52,6 Prozent für die Grünen

In Deutschland gibt es geschätzt zwischen 1,8 und drei Millionen wahlberechtigte LGBTIQ*-Personen.

GIESSEN - Weniger als einen Monat vor der Bundestagswahl sind die Karten neu gemischt worden. Aktuell dürfte die SPD allen Grund zum Jubeln haben. Nicht nur, weil die Zuschauer des ersten Fernseh-Triells der Kanzlerkandidaten Olaf Scholz laut einer Befragung als klaren Gewinner sehen. Auch in der Sonntagsfrage liegen die Sozialdemokraten inzwischen vorne: Die neueste Insa-Umfrage sieht die SPD bei glatten 25 Prozent, CDU und CSU erreichen in der Online-Befragung hingegen nur noch 20 Prozent, auf die Grünen entfallen 16,5 Prozent der Stimmen. Ganz anders sehen diese Zahlen aus, wenn ausschließlich Personen aus der LGBTIQ*-Community im Fokus stehen.

52,6 Prozent

Denn 52,6 Prozent der lesbischen, schwulen, bi-, trans-, intersexuellen und queeren Wahlberechtigten wollen ihr Kreuzchen bei den Grünen setzen. Im Vergleich zu 2017 bedeutet das einen enormen Zuwachs. Die beiden regierenden Parteien haben hingegen mehr als die Hälfte ihrer Stimmen eingebüßt. Diese und weitere Ergebnisse aus der kürzlich erhobenen LGBTIQ*-Wahlstudie hat nun ein Forschungsteam der Justus-Liebig-Universität (JLU) vorgestellt. Mit diesem Projekt wollen die Politikwissenschaftler das Wahlverhalten eines Teils der Gesellschaft untersuchen, der in den konventionellen Wahlstudien bislang unter den Tisch fällt.

Bei der Präsentation in einer Pressekonferenz am Dienstag, machte das Forschungsteam um Prof. Dorothée de Nève deutlich, "warum es durchaus Sinn macht, eine solche Studie durchzuführen". Unter rund 60 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland befinden sich laut der JLU-Professorin geschätzt zwischen 1,8 und drei Millionen LGBTIQ*-Zugehörige. Die entsprechenden Wahlstudien seien insofern aus politischen und wissenschaftlichen Gründen sehr wichtig - gehe es doch darum, die Sichtbarkeit von LGBTIQ* und deren politischen Interessen zu erhöhen, Vorurteile abzubauen und dazu beizutragen, dass sie in Wissenschaft und Politik angemessen repräsentiert werden. Ein Team des Instituts für Politikwissenschaft der JLU, der Universität Wien und der Donau-Universität Krems hat seit 2015 mehrere Studien zum Wahlverhalten von LGBTIQ*-Personen realisiert. Die neuste Erhebung zur Bundestagswahl 2021 ist in Kooperation mit dem Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD) parteiunabhängig und ohne finanzielle Unterstützung von Dritten durchgeführt worden.

Aus methodologischer Sicht stellen LGBTIQ* dabei eine sogenannte Spezialpopulation dar, zu deren Verteilung in der Grundgesamtheit der deutschen Wahlbevölkerung keine genauen Kennwerte vorliegen. In gängigen Wahlumfragen werden in der Regel keine Daten zur geschlechtlichen Identität oder zur sexuellen Orientierung erhoben. Das JLU-Team erreicht LGBTIQ*-Zugehörige mit einem Zufallsverfahren - wer wollte, konnte innerhalb eines Monats einen Online-Fragebogen ausfüllen. Über 9000 Personen haben sich daran beteiligt. "Wir sind stolz auf diese sehr, sehr hohe Zahl", sagt de Nève. In die Analyse gingen letztlich jene 5149 Personen ein, die einerseits wahlberechtigt, andererseits nicht ausschließlich heterosexuell sind - im Vergleich mit ähnlichen Studien "ein Weltrekord, was die Anzahl der Befragten betrifft".

Repräsentativ darf die Umfrage dennoch nicht genannt werden. Denn hierfür sind Daten über die Grundgesamtheit Voraussetzung. Allerdings sei es "schlichtweg nicht bekannt, wie viele LGBTIQ* tatsächlich in Deutschland leben".

Die - laut de Nève frappierenden - Ergebnisse zeigen, dass LGBTIQ*-Personen eine klare Präferenz haben: Über die Hälfte der Befragten (52,6 Prozent) wollen ihre Stimme bei der anstehenden Bundestagswahl den Grünen geben. Die Linke kann 17,4 Prozent der Befragten überzeugen. Die Zustimmung liegt also weit über den aktuellen Werten dieser beiden Parteien, wie sie konventionelle Wahlumfragen unter den allgemeinen Wahlberechtigten in Deutschland gegenwärtig erheben. Auffällig sind auch die starken Veränderungen im Vergleich zur Bundestagswahl vor vier Jahren. Das Votum für die Grünen ist demnach um 23 Prozent gestiegen. Die Werte für die CDU/CSU (2017: 6,9 Prozent; 2021: 3,2 Prozent) und SPD (2017: 21,2 Prozent; 2021: 9,1 Prozent) sind bei ohnehin niedrigem Niveau nicht einmal mehr halb so hoch. "Die Regierungspolitik der vergangenen Legislaturperiode hat bei der LGBTIQ*-Community scheinbar Spuren hinterlassen", folgert de Nève. Als Argument wird genannt, dass der Bundestag die Aufhebung des Transsexuellengesetzes und die Einführung eines neuen Selbstbestimmungsgesetzes abgelehnt hat. Die größte Teilgruppe der Studie stellt die der homosexuellen Männer dar. Sie zeigen im Vergleich zur gesamten Stichprobe eine größere Präferenz für FDP und SPD. Dies gilt auf niedrigem Niveau auch für CDU/CSU und die AfD.

"Laschet verhindern"

Im Online-Fragebogen hatten die Teilnehmenden Gelegenheit, ihre Parteipräferenz mit eigenen Worten zu begründen. Viele erklären hier ihre Wahlentscheidung damit, dass sie sich für das "geringere Übel" entscheiden. Wie Politikwissenschaftler Niklas Ferch ausführt, handelt es sich also oft um eine Art Negativauswahl - gewählt wird, was am Ende der Ablehnungen übrig bleibt. So sei etwa häufig "Laschet verhindern" in der Kommentarspalte genannt worden.