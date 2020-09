Studie zu sozialen Kontakten am Arbeitsplatz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Je positiver der soziale Kontakt zu Kollegen, desto größer die Motivation und Empathie insbesondere älterer Beschäftigter. Dies ist das Ergebnis einer Studie der Arbeits- und Organisationspsychologie der Justus-Liebig-Universität (JLU) unter Leitung von Dr. Ulrike Fasbender. Der Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen präge den Arbeitsalltag und habe großen Einfluss auf die Motivation und das eigene Verhalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Wissenschaftlerteam hat festgestellt, dass die Effekte positiver sozialer Interaktionen auf die Motivation älterer Beschäftigter besonders hoch sind. Erklärt wird dies mit der relativ überschaubaren Zeitspanne der eigenen beruflichen Zukunft und einem abnehmenden Interesse an Wachstum und Weiterentwicklung. Sozial-emotional bedeutsame Erfahrungen würden dagegen umso wichtiger.

In der kürzlich erschienenen Publikation in der renommierten Fachzeitschrift "Personnel Psychology" zeigte das Team in Untersuchungen an knapp 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass hochwertiger Kontakt zu Kollegen sowie positive soziale Interaktionen zu mehr sozialer Achtsamkeit und Empathie führten. Die direkte Folge dieser Offenheit für die Bedürfnisse und Interessen anderer war eine erhöhte Bereitschaft, Kollegen bei der Lösung schwieriger oder zeitkritischer Aufgaben zu unterstützen. Auch die Motivation zu emotionaler Unterstützung stieg deutlich an.

Die gute Nachricht für Unternehmen, die Gelegenheiten für qualitativ-hochwertigen Kontakt zwischen Kollegen schaffen möchten, sei daher: Nicht die Quantität, sondern die Qualität der Interaktionen ist entscheidend. Mentoringprogramme, Trainings und andere Gelegenheiten zum Netzwerken sind einfache Maßnahmen, um positiven Austausch zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedener Altersgruppen zu fördern, wird empfohlen.

Die Studie leistet einen wichtigen Beitrag zur Forschung über Beziehungen am Arbeitsplatz sowie - in Zeiten einer immer älter werdenden Gesellschaft - zur laufenden Diskussion über Altersunterschiede im Beruf. Gefördert wird die Studie von der British Academy.