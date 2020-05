Studie zum Umgang mit eigener Endlichkeit

Jetzt teilen:

GIESSEN (red). Angesichts der Corona-Pandemie ist auch das Thema Sterben verstärkt zum Gegenstand medialer Berichterstattung geworden. Zugleich gilt aber auch weiterhin, dass viele Menschen es vermeiden, sich mit der eigenen Endlichkeit intensiver zu beschäftigen. Die vorausschauende Planung etwa durch Patientenverfügungen oder Vorsorgevollmachten stellt - nicht nur für den jüngeren Teil der Bevölkerung - nach wie vor eine Ausnahme dar. Vor diesem Hintergrund wird der Projektbereich für Versorgungsforschung und Beratung der TransMIT GmbH mit seinen Gesellschafterhochschulen Justus-Liebig-Universität Gießen, Technische Hochschule Mittelhessen und Philipps-Universität Marburg eine umfassende Studie zum Thema "Eigene Endlichkeit und Sterben" durchführen.

Diese richtet sich an alle interessierten Personen, welche die Gelegenheit nutzen wollen, sich mit ihrer eigenen Endlichkeit erinnernd zu befassen. Ziel ist es, unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten weiterführende Orientierung in diesem wichtigen Themenkreis herzustellen. In den vergangenen Jahren wurden bereits bundesweit diverse Gießener Sterbestudien mit unterschiedlichen Schwerpunkten erfolgreich durchgeführt. Weitere Infos, etwa zur Teilnahme, unter: www.sterbestudie.de.