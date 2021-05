Studieren mit Handicap an der THM

Lesen mit Braillezeile: Blinde und sehbehinderte Studierende können bereits seit vielen Jahren dank technischer Innovationen an der THM studieren. Archivfoto: dpa

GIESSEN - Die "SightCity" in Frankfurt gilt als Leitmesse für Blinden- und Sehbehindertenhilfsmittel. Wie so vieles muss sie in diesem Jahr virtuell stattfinden, mit Präsentationen über Videokonferenzen. Auch das Blindenzentrum BliZ der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) als Stammgast der Messe nutzt diese Chance: Die elf Mitarbeitenden präsentieren vom 19. bis 21. Mai ein vielfältiges Programm, das sich an seheingeschränkte Abiturienten sowie an Behörden und Unternehmen richtet.

Der Mittwoch, 19. Mai, richtet sich zunächst an Studieninteressierte. Ein Berater sowie Martin Jung als Beauftragter für behinderte und chronisch kranke Studierende stellen vor, welche Service- und Betreuungsleistungen an der THM zur Verfügung gestellt werden. So bekommen Behinderte für die Dauer des Studiums feste Ansprechpartner, die zum Beispiel Anträge für Hilfsmittel koordinieren oder für die barrierefreie Aufbereitung von Unterlagen Kontakt zu Lehrenden halten.

Im Anschluss veranschaulichen zwei seheingeschränkte Alumni, welche Möglichkeiten ihnen das Studium eröffnet hat. Der eine arbeitet, mittlerweile promoviert, als Forscher am Institut für Technik und Informatik der Hochschule, der andere hat mit Hilfe des Dualen Studiums eine Karriere in der Logistik eines börsennotierten Unternehmens eingeschlagen.

Assistenz und Hilfsmittel

Im Anschluss erläutert der International Inclusion Officer des BliZ, David Smida, die Möglichkeit eines Auslandssemesters für blinde und sehbehinderte Studierende. Schwerbehinderten Studierenden werden die dafür nötigen Assistenzen und Hilfsmittel vollumfänglich ersetzt. An den Beispielen bereits erfolgter Auslandssemester in Tallinn wird der Wert dieses einzigartigen Unterfangens beschrieben. Prof. Monika Maria Möhring, Leiterin des BliZ, beschreibt dann ihre engen Beziehungen zu Universitäten in Europa und Südamerika, die aufgrund persönlicher Ansprechpartner und bekannter Bedingungen vor Ort für einen Austausch besonders in Frage kommen. Ebenfalls am Mittwoch, 19. Mai, kommen die Möglichkeiten für Kooperationen des Blindenzentrums mit Hilfsmittelherstellern zur Sprache. Das BliZ beschäftigt mehrere Informatiker, zum Teil selbst blind, die komplexe Grafiken so programmieren, dass sie preisgünstig in Braille gedruckt werden können. Gerade technische Studiengänge arbeiten viel mit Plänen, Ablaufdiagrammen und Symbolgrafiken. Letztere kennen aber selbst Blinde oftmals nicht. Schlüssel zum Erleben der Welt der Sehenden könnte ein frühkindliches Erlernen solcher Aufbauten und das Heranführen an ertastete Formen sein.

Da blinde Studierende an der THM auch Architektur, Logistik und Eventmanagement studieren, leistet das BliZ in diesem Bereich viel Entwicklungsarbeit. Das didaktische Know-how, das solche Grafiken für Seheingeschränkte bedeutungsvoll macht, kann auch Herstellern von zum Beispiel Braille-Pads zu Gute kommen.

Am Freitag, 21. Mai, referiert Andreas Deitmer, stellvertretender Leiter des BliZ, über das Angebot des Zentrums zum Barrierefreiheits-Check für Computerprogramme und Internetangebote: Die BliZ-Fachkräfte beraten und schulen Behörden und Unternehmen zu digitaler Barrierefreiheit, die durch EU-Richtlinien und besonders im Zuge der Pandemie stark an Bedeutung gewonnen hat. Schließlich wird über die Umsetzung von Literatur aus dem Hochschulalltag für blinde und sehbehinderte Studierende berichtet.

Formeln in Braille

Insbesondere mathematische und betriebswirtschaftliche Formeln sind nur mit langwierigen Kniffen in Braille umzusetzen. Mit Hilfe von selbst entwickelter Software kann diese Prozedur abgekürzt werden - ein Komfort, der auf Anfrage bereits anderen hessischen Hochschulen zu Gute gekommen ist.

Die Messe richtet sich an Betroffene, Firmen, Interessensverbände und Hersteller, ist aber offen für alle Interessierten: Auf go.thm.de/bliz-sightcity finden sich die Angebote und das Programm des BliZ der THM während der Messe.