Studierende der JLU Gießen rufen "Ger.Magazin" ins Leben

Giessen. "Aha, und was macht man dann später damit?" Wer eine Geisteswissenschaft studiert, dürfte diese oder ähnliche Fragen schon oft gehört haben. Die Unklarheit über die eigene berufliche Perspektive verunsichert mitunter, schreckt Schüler in der Orientierungsphase vielleicht sogar ab. Mit einem Online-Magazin möchten Germanistik-Studierende der Justus-Liebig-Universität (JLU) nun eine Lanze für ihr Fach brechen. Mit den Inhalten soll nicht nur Kommilitonen und Uni-Neulingen "etwas an die Hand gegeben", sondern auch eine Brücke für Alumni gebaut werden, wie Redaktionsleiterin Julia Michaelis betont. "Der Gießener Germanistik ein Gesicht zu geben", sieht "Ger.Magazin"-Herausgeberin Dr. Kirsten Prinz als große Chance des in ihrem Seminar entstandenen Projekts. Im Fokus steht für die Dozentin am Arbeitsbereich Literatur die Vermittlung von Forschungsthemen, Institutsatmosphäre und Persönlichkeiten, auch gerichtet an die interessierte Öffentlichkeit und insbesondere Schüler, denen so der Weg an die JLU erleichtert werden soll.

Anschauliche Themen

"Frischer Wind" kommt am Institut für Germanistik aus einem Seminar zu Online-Journalismus. Hier ist der Grundstein für die Herausgabe des Magazins gelegt worden, das seit wenigen Wochen im Internet abrufbar ist. Die Texte "von Germanistik-Studierenden für Germanistik-Studierende" werden dabei explizit auch als "Hilfestellung in der Orientierungsphase" verstanden, macht Charlotte Isenberg deutlich. Gemeinsam mit fünf Kommilitonen bildet die Master-Studentin derzeit die Redaktion des "Ger.Magazins". Die Teilnehmer des Seminars, so der angestrebte Ablauf, liefern zukünftig immer wieder neue Inhalte. Welche Themen sich hier auf Dauer etablieren werden, lässt sich nach der kurzen Zeit "noch nicht mit Bestimmtheit sagen", fasst Herausgeberin Prinz zusammen. "Es zeichnet sich jedoch ab, dass sich gerade anschauliche Themen aus Projektseminaren besonders gut vermitteln lassen." Exkursionen, Theaterinszenierungen, Ausstellungseröffnungen und literarische Stadtrundgänge: Das viele "Lernen am Objekt" abseits von grauer Theorie ist für die Redaktionsmitglieder der große Vorteil an ihrem Studium. Dazu gehe es am Germanistik-Institut "sehr familiär" zu. "Man bleibt hier keine Matrikel-Nummer unter 100 anderen", lobt Sebastian Ernst. Seine Dozentin Kirsten Prinz verdeutlicht, dass gerade die Projektseminare auf öffentliches Interesse angewiesen sind. "Sonst war die Arbeit umsonst." Dort soll das "Ger.Magazin" ansetzen und "diesen ohnehin schon öffentlichen Charakter durch Berichte und Dokumentationen noch weiter unterstützen". Gleichzeitig wollen die Macher die "literarisch-künstlerisch-kulturelle Seite" Gießens in den Blick nehmen und so thematisch auch einen Zusammenhang für Interessierte außerhalb der Universität herstellen.

Wer ganz neu an der JLU und in Gießen ist, erhält auf den Seiten des Magazins außerdem eine Art Wegweiser für die erste Zeit auf (noch) ungewohntem Terrain. Dort werden ganz allgemein Fragen rund um Wohnungsmarkt, Semesterticket und Möglichkeiten der Finanzierung beantwortet, aber auch erklärt, wie "ein Studentenjahr in Gießen" abläuft - verbunden mit Tipps zu beliebten Orten, Veranstaltungen und Geschäften. "Das Magazin wird sich bald ordentlich mit Texten füllen", verspricht Isenberg. Als nächsten Schritt plant die Redaktion, Dozentenvorstellungen und Absolventenporträts zu veröffentlichen. Dazu sind Fragebögen entwickelt und an JLU-Alumni versandt worden. "Wir möchten damit die Berufsbilder vorstellen, in denen frühere Germanistik-Studierende nun tätig sind", erklärt Julia Michaelis. Antworten auf die eingangs gestellte Frage nach den Karriere-Möglichkeiten sollen so leichter fallen und obendrein motivieren.

Mitstreiter gesucht

Studierende, die Praxiswissen sammeln möchten, sind beim "Ger.Magazin" ebenfalls richtig. "Nach und nach werden Plätze in der Redaktion frei", erklärt Lea Kunz. Wie alle weiteren Mitarbeiter schreibt sie aktuell an ihrer Master-Thesis, wird ihr Studium voraussichtlich im kommenden Wintersemester abschließen. Die Macher des Online-Magazins hoffen deswegen auf Nachwuchs aus den Seminaren, "damit wir unsere Arbeit dann guten Gewissens übergeben können". Wer also Interesse an kreativem Schreiben, Journalismus, Literatur und dem "Tagesgeschehen an der Uni" mitbringt, kann sich gerne mit der "Ger.Magazin"-Redaktion in Verbindung setzen. Von Suchmaschinen-Optimierung bis hin zur Unternehmenskommunikation "haben wir hier bereits viel gelernt", verdeutlicht Sebastian Ernst. Und letztlich kann auch das "für den beruflichen Weg von Vorteil sein".