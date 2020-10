Studierende der JLU Gießen wollen mitgestalten

Neue Finanzierungswege zu besserer Lehre: Mit der Gesetzesnovelle fließen 80 Prozent der "QSL-Mittel" künftig in die Grundfinanzierung. Symbolfoto: dpa

GIESSEN - Eine Exkursion von Studierenden in die "Tötungsanstalt Hadamar", die Ferienbetreuung "JustusKids" für den Nachwuchs von Hochschülern und Mitarbeitern, eine Online-Stressberatung für Lernende: Mit "QSL-Mitteln" werden an der Justus-Liebig-Universität (JLU) ganz unterschiedliche Projekte finanziert. "QSL" steht dabei für "Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre an hessischen Hochschulen". Eingeführt wurde diese durchaus beachtliche Finanzspritze 2008, um die damals nach nur einem Jahr wieder getilgten Studiengebühren auszugleichen. Die Zweckbindung der aus Wiesbaden überwiesenen Gelder, deren Höhe sich an der Zahl der Studierenden orientiert, ist gesetzlich festgelegt. Dadurch werden die Hochschulen des Landes "insbesondere verpflichtet, die Voraussetzungen für die Studierenden zu schaffen, in angemessener Zeit zum Studienerfolg zu kommen, indem sie sicherstellt, dass das in den Prüfungs- und Studienordnungen vorgesehene Lehrangebot tatsächlich in ausreichendem Maße ohne zeitliche Verzögerung wahrgenommen werden kann".

Die konkrete Zuweisung erfolgt auf Grundlage einer Satzung, die jedes Präsidium verabschiedet hat. "Anders als zu Zeiten von Studiengebühren, als es keine rechtliche Grundlage für studentische Mitbestimmung bei der Mittelverteilung gab, sind jetzt alle entscheidenden Kommissionen per Gesetz zur Hälfte mit Studierenden - also Euch - besetzt!", wirbt der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) der JLU auf seiner Homepage. Gleichzeitig werden Studierende ermuntert, eigene Vorschläge einzureichen.

An der Gießener Universität ist geregelt, dass 40 Prozent der QSL-Mittel durch eine zentrale und fachbereichsübergreifende sowie 60 Prozent durch dezentrale Vergabekommissionen bewilligt werden. Immerhin konnten 2018 und 2019 dadurch jeweils fast 12,5 Millionen Euro investiert werden. Das lässt sich im "Bericht des Präsidiums über die Verwendung der QSL-Mittel" nachlesen, der gerade im Senat der JLU vorgelegt wurde.

"Massiv eingeschränkt"

Nun aber hat die Landesregierung das QSL-Gesetz novelliert und damit die Vergabepraxis grundlegend verändert - trotz der deutlichen Kritik der Landes-Asten-Konferenz, die bereits an dem Entwurf moniert hatte, "dass das studentische Mitbestimmungsrecht massiv eingeschränkt werden soll".

"Zwölf Jahre QSL-Gesetz haben gezeigt, dass es eines Formats mit ausdrücklich der Qualität der Lehre und guten Studienbedingungen gewidmeten Mitteln bedarf und dass es entscheidend ist, dass Studierende dabei ein gewichtiges Wort mitreden", verkündete indes Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) nach Verabschiedung der Vorlage durch den Landtag. "20 Prozent der Mittel sollen unter Mitsprache der Studierenden vergeben werden. Für die Förderung fachbereichsübergreifender Projekte soll es weiterhin zentrale, paritätisch besetzte Studienkommissionen geben."

Der genaue Gesetzestext ist der JLU noch nicht bekannt. "Nach den uns vorliegenden Informationen sind die Eckpunkte gleichgeblieben", so Unipräsident Joybrato Mukherjee im Senat. Im Klartext: "80 Prozent der Mittel sollen operativ in die Grundfinanzierung integriert werden." Und damit wird diese Summe "dann von den Gremien bewirtschaftet, die sonst die Budgetverantwortung haben". Gleichwohl bleibe die Zweckbindung für "Verbesserung der Qualität der Studienbedingungen und der Lehre" bestehen. "Und darüber muss auch berichtet werden", stellt Mukherjee klar. Die übrigen 20 Prozent werden - wie von der Ministerin angekündigt - jeweils zur Hälfte von zentralen und dezentralen Kommissionen wie bisher auf Antrag vergeben. "Sehr erfreulich ist, dass diese Mittel nun aufgrund der Integration in die Grundfinanzierung nicht mehr auf 92 Millionen Euro festgelegt sind, sondern an der im Hochschulpakt festgelegten Budgetsteigerung von vier Prozent teilnehmen."

Die Landes-Asten-Konferenz hatte indes im Vorfeld kritisiert, dass die Novelle "die Entscheidungshoheit der Präsidien einseitig stärkt; und das obwohl die hessischen Studierenden seit der Einführung des ,QSL-Gesetzes' immer wieder aufs Neue unter Beweis gestellt haben, mit der Förderung studentischer Projekte die Lehr- und Lernbedingungen an den Universitäten maßgeblich zu verbessern und die Weiterentwicklung der Lehre aktiv mitzugestalten".

Warten auf Gesetzestext

Darüber war auch bei der Anhörung im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst gesprochen worden. Ein studentischer Vertreter in dem JLU-Gremium merkte dazu an, dass "nach meinem Kenntnisstand der Senat beschließen darf, ob wir nicht noch mehr Mittel auf diese Weise vergeben".

Da der verabschiedete Gesetzestext noch nicht vorliege, sei unklar, inwieweit diese Diskussion in die endgültige Fassung eingeflossen sei, so der Präsident. "Ich gehe jedoch davon aus, dass selbst wenn es dort einen Spielraum gibt, dieser sich für das Haushaltsjahr 2021, das jetzt schon vorbereitet wird, kaum niederschlagen wird", betonte Joybrato Mukherjee. Und fügte hinzu: "Aber natürlich wird es dann dem Senat obliegen, darüber zu diskutieren und zu entscheiden."