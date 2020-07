Studierende der JLU Gießen wünschen sich "Erreichbarkeit und Interaktion"

Trotz allem noch ganz gut gelaufen: Die JLU kann "zufrieden auf das Semester zurückschauen", stellt Vizepräsidentin Verena Dolle fest. Archivfoto: Möller

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Die Cyberattacke hat die Justus-Liebig-Universität (JLU) ohne gravierende Datenverluste überstanden. Auch mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie schlägt sich die Hochschule seit Monaten recht ordentlich. Und ganz fest ist geplant, dass wie üblich "am letzten Freitag im November" zum Akademischen Festakt in die Uniaula eingeladen wird. "Den kann man nur absagen, wenn die Welt untergeht", betont JLU-Präsident Joybrato Mukherjee im Senat. Zu dieser Feststellung gibt es auch keinerlei Widerspruch aus den Reihen der Mitglieder. Schließlich dreht sich die Erde trotz Covid-19 auf den bekannten Bahnen. Und ab Oktober sind zudem Veranstaltungen mit Publikum in Hessen wieder erlaubt - zumindest bislang.

Allerdings wird es am 28. November um 10.30 Uhr recht übersichtlich in der "Guten Stube" sein, wenn Prof. Dorothea Wagner, Vorsitzende des Wissenschaftsrats, den Festvortrag hält. Denn auf den 400 Stühlen dürfen - aufgrund der Abstandsregeln und der Hygienevorgaben - nur 59 Gäste Platz nehmen. Alle anderen können das Geschehen im Livestream auf dem heimischen Sofa oder im Büro verfolgen. Für sie fällt dann immerhin das allzu lange Grübeln über das angemessene Outfit an diesem Morgen weg. Die allseits beliebte Vorlesungsreihe des Präsidenten wartet im Wintersemester ebenfalls exklusiv mit 59 Live-Beobachtern auf. Dazu passt denn auch vortrefflich das Thema des Vortragsreigens: "Das Ende der Welt, wie wir sie kannten, und wie wir morgen leben werden."

Wenige Raumkapazitäten

Tatsächlich kann die JLU mit Vorlesungsstart am 2. November "nur 15 Prozent aller Sitzplätze nutzen", erläutert der Präsident. Schon deshalb sei es nicht denkbar, durchgängig Präsenzveranstaltungen anzubieten. "Wir werden uns sehr stark auf die Erst- und Zweitsemester konzentrieren, um sie angemessen an der Universität zu begrüßen", so Mukherjee. Jeder einzelne Fachbereich arbeite bereits an einem spezifischen Konzept, um die wenigen Raumkapazitäten bestmöglich zu belegen. "Unsere großen Betriebe sind nicht einfach mit anderen Einrichtungen zu vergleichen", stellt der 46-Jährige klar. Angesichts von 28 000 Studierenden und mehreren Tausend Mitarbeitern auch nicht mit den inzwischen wieder geöffneten Schulen.

Gleichwohl könne sich die Zwischenbilanz der Online-Angebote durchaus sehen lassen, betont Vizepräsidentin Verena Dolle, die für Studium und Lehre zuständig ist: "Wir können zufrieden auf das Semester zurückblicken." Die Anzahl der Kurse auf der Plattform Ilias sei von 158 auf 1201 gestiegen. Insgesamt seien 18 763 Meetings mit einer Million Gesprächsminuten und 224 000 Teilnehmern zustandegekommen. Eine erste Umfrage unter Studierenden habe gezeigt, "dass großes Interesse an Feedback besteht". Die Lehre sei mit gut bis befriedigend bewertet worden - das bedeutet eine Verschlechterung von einer Note zum letzten Präsenzsemester. Die Hochschüler haben demnach geäußert, dass sie sich vor allem Hinweise zur Selbstorganisation sowie eine individuelle Rückmeldung wünschen. Obendrein gebe es bereits verschiedene Anregungen für Verbesserungen. "Wir werden das natürlich auswerten und weiterentwickeln", versichert die Vizepräsidentin. Gesammelt werden sollen "Best Practice"-Beispiele, um die digitale Lehre voranzubringen. Es reiche nämlich nicht, dass Lehrende Unterlagen hochladen. "Es muss ein Nebeneinander von synchronen und asynchronen Formaten entstehen." Denn die Studierenden erwarten von Dozenten "Erreichbarkeit und regelmäßige Interaktion".

Noch weiter zurück blicken die Senatoren nicht nur beim Jahresabschluss 2019 von Kanzlerin Susanne Kraus (siehe unten), sondern auch bei der Diskussion des Rechenschaftsberichts des Präsidiums zum vergangenen Jahr. Dabei steht erneut #JLUoffline im Mittelpunkt. Allerdings gibt es "keine neuen Erkenntnisse zum Täter oder einer Tätergruppe", berichtet Mukherjee. Und Vizepräsident Michael Lierz, der die Wissenschaftliche Infrastruktur verantwortet, ergänzt: "Wir haben keinen Hinweis darauf, dass es zu größeren Datenabflüssen gekommen ist." Noch seien die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft aber nicht abgeschlossen.

"Anderes Gremium schaffen"

Positive Bewertungen gibt es für das Krisenmanagement in beiden Fällen, doch vor allem die Studierenden fordern ein, dass sie künftig in den Corona-Krisenstab eingebunden werden. "Da das Ende der Pandemie noch nicht absehbar ist, überlegen wir ohnehin, ein anders Gremium zu schaffen", so der Präsident. Und dafür sei auch eine studentische Beteiligung - analog zu anderen Einrichtungen - denkbar.