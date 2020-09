Studierende der JLU haben gewählt

Jetzt teilen:

GIESSEN (dmo). Unter sehr anderen Umständen fanden in diesem Jahr an der Justus-Liebig-Universität (JLU) die Hochschulwahlen statt, bei denen die studentischen Mitglieder für Studierendenparlament (Stupa), Fachschaftsrat, Senat und Fachbereichsrat gewählt wurden: Die Corona-Pandemie beeinflusste nicht nur deren Zeitpunkt, sondern auch die Gestaltung des Wahlkampfes. Über einen Zeitraum von elf Tagen gaben von 24 922 wahlberechtigten Studierenden 4078 ihre Stimmen ab - das entspricht einer Wahlbeteiligung von 16,36 Prozent. "Das scheint auf den ersten Blick nicht viel zu sein", stellt der Vorsitzende des studentischen Wahlausschusses, Leon Struck, fest, "doch wir sind stolz, dass wir die Wahl überhaupt durchführen konnten, und haben im Vergleich zu anderen Hochschulen gute Zahlen." Viele hessische Unis hätten wegen Corona die Wahlen ausgesetzt oder auf das kommende Jahr verschoben. Dies sei zunächst auch an der JLU vorgesehen gewesen, jedoch habe sich der Senat auf Wunsch der Studierenden dann doch dafür entschieden, die Wahlen stattfinden zu lassen, erläutert JLU-Pressesprecherin Lisa Dittrich.

Der Cyberangriff auf die Uni habe sich auf die Beteiligung ausgewirkt, da viele Studierende nicht ihre Nutzerkennung abgeholt hatten, mit der sie an der elektronischen Wahl teilnehmen konnten. Und vom Recht auf Briefwahl haben nur 94 Studierende Gebrauch gemacht. An der Stimmenverteilung bei der Wahl des Stupa habe sich nicht viel geändert, erklärt Struck: UniGrün errang mit 42,14 Prozent den höchsten Anteil, gefolgt von den Jusos mit 23,14 und dieLinke.SDS mit 12,13. Der RCDS kam auf 9,66, die LHG erhielt 6,20 Prozent der Stimmen und die Gießener Union für Toleranz 6,72. Das kommende Stupa wird statt 33 nur noch 31 Sitze haben - laut Struck ist geplant, diesen in den nächsten zwei Monaten zu konstituieren.

Im Senat der JLU werden die Studierenden ab dem 1. Oktober vertreten von Desiree Becker (dieLinke.SDS), Lena Christine Hock (UniGrün) und Nabor Keweloh (Jusos).