Studierende der JLU sammeln reichlich Müll in Gießen

Mächtig viel Unrat anderer Leute eingesammelt: Julia Regele, Jan Besel, Lena Hock, Marvin Fritsch, Arne Krause und Ellen Beck (von links). Foto: Leyendecker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. "Mit mehr Zeit hätten wir auch deutlich mehr Säcke vollgemacht. Wir sind nicht mal bis zu unserem Ziel gekommen. Ich bin einfach sprachlos über das, was hier heute erreicht wurde." Jan Besel, Mitorganisator der Müllsammelaktion an den Lahnwiesen, steht voller Stolz am Einsatzpunkt und begutachtet den Erfolg. Mit rund 40 Leuten hatten er und die fünf weiteren Organisatoren gerechnet, am Ende wurden es rund 150 Teilnehmer, die am Freitagabend die Lahnwiesen von Dreck und Unrat säuberten. Die Beute kann sich sehen lassen: 36 große Müllsäcke, gestiftet von der Stadt, sind randvoll mit Abfall, darunter drei Säcke voll Zigarettenstummel. Auch viel Ungewöhnliches findet sich im Sammelsurium: Neben einem alten Fahrrad, mehreren Einweggrills, einem Wäschekorb und verschiedenen Glasscherben befand sich auch ein ungewöhnlicher Fund: Im Gebüsch lag ein noch halbvoller Ölkanister. Zur Aufräumaktion aufgerufen hatte das Ökologiereferat des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) der Justus-Liebig-Universität (JLU). Mit Rundmails, Mundpropaganda und über die Sozialen Medien machte die Aktion die Runde und sorgte für eine große Teilnehmerzahl. Die Müllsammelaktion "Clean Up Your Hood", zu Deutsch "Mach Deine Gegend sauber", wurde so zu einem durchschlagenden Erfolg. Die freiwilligen Abfallsucher zogen mit Greifern, Handschuhen und Müllsäcken an der Lahn entlang und packten alles ein, was vor ihnen lag.

Drei Routen

Über der Veranstaltung selbst lag nicht nur aufgrund der abendlichen Julisonne eine gute Stimmung. Viele Studierende halfen mit und trafen recht schnell auf Bekannte und Freunde. So bekam die Aktion recht schnell eine lockere Atmosphäre, einige beschlossen spontan an der Aktion teilzunehmen, als sie die Mail durch den Univerteiler bekamen. Zur Auswahl standen drei verschiedene Routen, jeder konnte sich die Route selbst wählen. Zentraler Treffpunkt war das Gebäude der Stadtwerke in der Nähe der Lahnwiesen. Dort wurden letzlich die Müllsäcke auch gestapelt, damit die Stadt sie am nächsten Morgen abholen konnte.

Besonders präsent: Die Organisatoren, die immer wieder mit einem Bollerwagen die einzelnen Säcke einsammelten und neue ausgaben. "Unfassbar, einfach unfassbar, was ich hier heute erlebe. Geplant war ein kleines Event und jetzt sind so viele Leute hier. Ich bin einfach nur geflasht, so der 20-jährige Wahl-Gießener Besel. Für ihn ist Gießen mehr als nur "eine Stadt ohne Meer", wie es die Band OK Kid besingt, sondern ein großes Stück Heimat geworden. "Zu sehen, wie sich an der Lahn gerade im Sommer immer wieder viel Müll sammelt, konnte ich nicht mehr hinnehmen. Ich dachte mir: Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass sich das ändert." So trat er an den Asta der JLU mit seiner Idee der Aufräumaktion heran. Dort wurde der Gedanken aufgenommen und gemeinsam umgesetzt. Das Ergebnis und die Teilnehmerzahlen sprechen für sich, trotz oder gerade wegen Corona. Denn viele Teilnehmer kamen auch deswegen zu der Aktion, um der ganzen Pandemiesituation ein wenig zu trotzen und draußen gemeinsam etwas zu unternehmen und sich zu treffen. Eine Art gemeinschaftliches Projekt während der Pandemie.

"Wir sind zufrieden"

Den Organisatoren wurde immer wieder eine Frage gestellt: "Wann macht Ihr das wieder?"; "Das war mega toll, wir würden wieder mitmachen". Diese Rückmeldung hat dazu geführt, dass es im Herbst erneut eine solche Aktion geben soll. Geplant ist die gleiche Strecke mit gleichem Konzept, vermutlich im September oder Oktober. Ein Fazit über die Aktion zog Besel bereits nach Sonnenuntergang: "Wir sind zufrieden. Ich persönlich bin mehr als zufrieden. Mein Wunsch ist Realität geworden. Das ist eine der schönsten Dinge, die einem passieren können, oder? Wenn ein Wunsch endlich wahr wird. Das heute ist für mich der Anfang eines tollen Projektes."