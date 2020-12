Studierende der JLU überwinden eigene Perspektiven

Das junge Diplomatenteam der JLU bei der virtuellen UN-Konferenz, die ursprünglich in Siegen stattfinden sollte. Foto/Repro: Kremer

GIESSEN - Erfahrungen sammeln, diplomatische und rhetorische Kenntnisse verbessern und stärken, mit Menschen aus anderen Ländern und Kulturen in Kontakt treten und sich in andere Standpunkte hineinversetzen. All das sind Kompetenzen, die Schüler und Studierende weltweit bei dem Planspiel Model United Nations (MUN) erwerben sollen. In diesem Jahr war Siegen als Austragungsort geplant, aufgrund der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung allerdings nur online statt. Sieben Studentinnen und Studenten der Justus-Liebig-Universität (JLU) nahmen an der Konferenz teil, die strukturell und thematisch wie eine Konferenz der Vereinten Nationen aufgebaut ist. Dabei vertraten die Gießener insgesamt vier verschiedene Länder: Syrien, Russland, Somalia und Saudi-Arabien. Dass den jungen Leuten diesmal nicht ihre Erstwünsche bei der Auswahl der Länder zugeteilt wurden, hinderte sie keineswegs daran, sich gründlich vorzubereiten und schließlich zu Resolutionen zu kommen. Kristina Grudic und Dijwa Ortac, die Saudi-Arabien vertraten, konnten sogar den Peer-Award für die beste Delegation gewinnen.

Wirtschaft und Frauenrechte

Grundsätzlich sei es immer von Vorteil, nicht sein eigenes Land zu vertreten, weil man sich dabei leichter angreifbar mache, argumentieren die Teilnehmer im Gespräch mit dem Anzeiger. Die zwei Hauptthemen der Konferenz in Siegen waren Wirtschaft und Frauenrechte, was je nach Land eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung bedeuten konnte. "Einerseits war es für mich als Frau sehr schwierig, ein Land mit einer so kontroversen Geschichte in Bezug auf Menschenrechte und Frauenrechte zu vertreten, weil ich ständig Ideen verteidigen musste, an die ich persönlich nicht glaube. Auf der anderen Seite bot es mir eine sehr interessante Erfahrung, da ich meine Perspektiven überwinden und über den Tellerrand hinaus denken musste, was meine Fähigkeiten zur Zusammenarbeit sicherlich verbesserte", berichtet die brasilianische Austauschstudentin Sofia Frischenbruder-Sulzbach, die Syrien vertrat. "Ich habe mich vorbereitet, viel recherchiert und darüber nachgedacht, wie ich die am schwierigsten zu Verteidigenden verteidigen kann", sagt die angehende Juristin.

Obwohl es manchmal eine Herausforderung sei, ein Land zu repräsentieren, in dem ganz andere Ansichten und Werte vorherrschen, könne man davon oftmals besonders viel profitieren.

Am Beispiel von Saudi-Arabien erklärt Dijwa Ortac, dass es zunächst sehr schwierig gewesen sei, Verbündete zu finden, schließlich habe das Land nicht unbedingt die besten Beziehungen zu vielen anderen Ländern. Obwohl zwischen den meisten Delegierten positive persönliche Beziehungen entstehen, kann und muss es im Rahmen der Simulation eben auch Streit geben. Im Fall von Saudi-Arabien konnte man schließlich trotz anfänglicher Schwierigkeiten wichtige Beschlüsse aushandeln und die Delegierten Syriens als Partner gewinnen. Grundsätzlich sei es meistens gar nicht so schwierig, sich zu einigen, wenn sich die Landesvertreter ihrer Standpunkte deutlich bewusst sind und ihre Interessen richtig einordnen und priorisieren.

Wenn der Kontakt fehlt

Im Voraus habe man sich viele Gedanken darüber gemacht, ob die Simulation der UN-Konferenz auf digitalem Wege überhaupt stattfinden könne. Schließlich funktioniere der Austausch erfahrungsgemäß deutlich besser, wenn man sich persönlich gegenübersitzt und auch in den Pausen mit anderen Delegierten Gespräche führen könne. So zeigten sich die Studierenden überrascht, dass der digitale Weg dann doch sehr gut funktioniert habe und man Breakout-Sessions dazu nutzen konnte, in kleineren Gruppen über Resolutionen zu diskutieren. Rafael Asche, der Vorsitzende des Vereins GiMUN, betont außerdem, wie gut die Konferenz im Online-Format als Vorbereitung für die HarvardMUN im nächsten Frühjahr dienen konnte: "Ich war neugierig, wie das alles im Online-Format funktionieren würde, weil der Kontakt fehlt, den man in der Präsenz hat. Es war gut zu wissen, dass das alles funktioniert auf diese Weise, und jetzt weiß ich mehr, wie ich die Gruppe dafür vorbereiten kann." Die Gießener berichten deshalb begeistert von MUN und rufen Interessenten dazu auf, sich ihnen anzuschließen. Auch Nicht-Jura-Studenten seien überaus willkommen, da man sowohl in der Vorbereitung als auch bei den Konferenzen selbst viele Kompetenzen erwerben könne, die in jedem Bereich sinnvoll seien. Außerdem sei es besonders schön, mit Menschen aus ganz verschiedenen Ländern in Kontakt zu treten und die Möglichkeit zu bekommen, sich selbst und - zumindest im Rahmen des Planspiels - auch die Welt ein Stück weit zu verbessern.