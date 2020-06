Studierende der THM in Gießen geben Urlaubstippe

Eine der beliebtesten Destinationen in und um Gießen: Das Kloster Schiffenberg gehört zur Themenwoche Mittelhessen des Blogs "Staycation Germany". Foto: Moor

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSENDer Sommer steht vor der Tür - und damit für viele Menschen auch die Urlaubszeit. Doch ist es vielen nicht möglich, weitere Reisen anzutreten, sei es aufgrund der Pandemie, aus Geldmangel oder anderen Gründen. Um in dieser Situation zu helfen, hat sich eine Gruppe von Studierenden der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) das Ziel gesetzt, mithilfe eines Blogs Tipps zu geben, wie sich "Urlaub in Zeiten von Corona" gestalten lassen könnte.

"Staycation Germany" lautet der Name des Blogs - ein Wortspiel aus "stay" (bleiben) und "vacation" (Urlaub). Die eigentliche Adresse jedoch lautet "Vitaritus-3" - ein Kunstbegriff, damit Suchmaschinen nicht auf die URL, sondern auf die Artikelinhalte anspringen. Die Suchmaschinenoptimierung ist nämlich Teil der Aufgabenstellung im Fach "Digitales Marketing", in dessen Rahmen die Studierenden Blogs erstellen sollen. "Das Thema war uns frei vorgegeben", erklärt Benita Glasow, die "Staycation Germany" zusammen mit Michelle Betz, Julia Gleisenberger, Alexander Rodionov und Anna Schober ins Leben gerufen hat. Beim Brainstorming seien als Vorschläge Essen und Reisen gefallen, zwei Themen, die sehr häufig in Blogs behandelt werden. Jemand im Team habe dann scherzhaft gemeint, so Benita Glasow, dass Letzteres ja eigentlich nicht in Frage komme, weil man momentan nicht ins Ausland reisen könne. Damit war die Idee geboren, über Urlaub in Deutschland zu schreiben.

Dabei gibt es bei "Staycation Germany" zwei Ausrichtungen: Ein Teil der Artikel zielt darauf ab, sich das Flair anderer Länder nach Hause zu holen. So gibt es diverse Artikel zu Russland - einer der Studierenden stammt von dort - die sich mit Klischees auseinander setzen oder Sankt Petersburg präsentieren. Und ein anderer erklärt, wie man sich auch zuhause einen Wellness-Urlaub wie in Bali gestalten könne, dazu kommen Rezepte aus beispielsweise der österreichischen oder russischen Küche. Außerdem möchte das Team von "Staycation Germany" Tipps und Ziele für Urlaub in Deutschland bereitstellen. Und besonderes Augenmerk liegt dabei in dieser Woche auf Mittelhessen - seit gestern werden täglich Artikel zu Gießen und Umgebung veröffentlicht. Da einige Studierende des Teams aus der Region kommen, wird der eine oder andere Geheimtipp dabei sein, verrät Benita Glasow. Sie selbst hat im Vorfeld schon einen Beitrag über eine Wanderung in und um Braunfels verfasst, in den nächsten Tagen werden weitere Empfehlungen für Unternehmungen rund um Gießen, Marburg, Friedberg und Wetzlar hinzukommen.

Fotos Eine der beliebtesten Destinationen in und um Gießen: Das Kloster Schiffenberg gehört zur Themenwoche Mittelhessen des Blogs "Staycation Germany". Foto: Moor Das Bloggerteam: Julia Gleisenberger, Anna Schober, Michelle Betze, Alexander Rodionov und Benita Glasow (von oben links) Repro: Moor 2

Seit Anfang Mai läuft das Blogprojekt "Staycation Germany". Da seit Semesterbeginn keine Präsenzveranstaltungen an der THM angeboten wurden, musste und muss das fünfköpfige Autorenteam sämtliche Organisation online leisten. "Die erste Woche war sehr schwierig", gibt Benita Glasow zu, jedoch gebe es diverse Tools, welche die Studierenden nutzen könnten, um in ihren wöchentlichen Besprechungen die Beiträge auf dem Blog zu planen. In der Gruppe habe zwar jeder bestimmte Aufgaben, beispielsweise ist eine Studentin vor allem für Social Media zuständig, aber solle "jeder alles einmal machen".

Und die Bemühungen zeigen Erfolge - die Zugriffe auf "Staycation Germany" steigen wöchentlich, wobei vor allem die Beiträge zu Urlaubsorten in Deutschland beliebt seien. Abgesehen von der aktuellen Themenwoche rund um Gießen mit erhöhter Beitragsfrequenz werden üblicherweise drei Artikel in der Woche auf den Blog gestellt. Und trotz des großen Arbeitsaufwandes finden die Studierenden Freude daran - offiziell läuft das Projekt bis Mitte Juli, das Team denkt jedoch schon längst darüber nach, es nach Möglichkeit mindestens bis zum Jahresende weiterzuführen, verrät Benita Glasow.

*

Zu finden ist der Blog der THM-Studierenden unter www.vitaritus-3.de, unter dem Titel "Staycation Germany" ist er auch auf Facebook, Instagram, Pinterest und TikTok vertreten.