Studierende der THM in Gießen testen Fleischersatz

Das Angebot ist bisweilen unübersichtlich: Im Kühlregal finden sich allerlei Wurstsorten ganz ohne Wurst. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN. Es gibt viele Gründe, den Fleischkonsum zu reduzieren: aus ethischen Überlegungen, der Gesundheit wegen oder um das Klima zu schonen. Aufgrund des Geschmackes werden wohl eher weniger Menschen zum Vegetarier - vermutlich ist das auch ein Grund dafür, dass das Angebot an verschiedensten Fleischersatzprodukten immer größer wird. Ein fünfköpfiges Team aus Studierenden der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) hat nun einen Blog erstellt, um eine "Orientierungshilfe im Dschungel der vegetarischen Alternativen" zu bieten.

"Vitaritus 1" ist eine Projektarbeit für das Fach "Digitales Marketing", in dessen Rahmen auch andere Blogs erstellt werden (der Anzeiger berichtete). Das Team von Franziska Berger, Moritz Bonn, Daniel Granchette, Isabella Meynioglu und Roman Ryzhkov hat sich dabei als Thema Fleischersatzprodukte gewählt. Denn einer der Studierenden, der Vegetarier ist, wollte gerne diese Ernährungsweise behandeln. Da die Kommilitonen verbindet, dass sie ihren Fleischkonsum reduzieren und bewusster gestalten möchten, war man sich schnell einig.

Vegetarismus ist jedoch ein Riesenthema - mit der Beschränkung auf fertige oder sogenannte Convenience-Produkte wolle man "Neulingen" zeigen, dass die Umstellung nicht aufwändig sei, erklärt Franziska Berger im Gespräch. Hilfestellung bei der Entscheidung sollen die Tests geben, die den Großteil der Beiträge auf dem Blog ausmachen. Drei Artikel und ein Videobeitrag pro Woche überprüfen vegetarisches Hack, Schnitzel oder Frikadellen auf Herz und Nieren und bewerten es in fünf Kategorien: Preis, Textur, Aussehen, Geschmack und nicht zuletzt Nährwerte im Vergleich zu den fleischlichen "Vorbildern". Fünf Sterne kann die Alternative aus Soja, Seitan oder anderen Pflanzenproteinen maximal erreichen.

Fotos Das Angebot ist bisweilen unübersichtlich: Im Kühlregal finden sich allerlei Wurstsorten ganz ohne Wurst. Symbolfoto: dpa Den Alternativen für Fleisch auf der Spur: Roman Ryzhkov, Franziska Berger, Isabella Meynioglu und Daniel Granchette testen für ihren Blog vegetarische Schnitzel, Burger und Co. (Es fehlt Moritz Bonn). Repro: Moor 2

Für die Studierenden stellen die Tests eine "neue Reise" dar, so Franziska Berger, da die meisten im Team vorher keine Ersatzprodukte probiert hätten und sich etwa an den Geschmack von Soja erst gewöhnen müssten. Jedoch würden sich bei den meisten schnell bevorzugte Marken herauskristallisieren.

Das Probieren sei freilich rein subjektiv. Mit wenigen Ausnahmen wird jedes Produkt nur von einem Testesser verkostet. Jedoch bietet der Blog auch Besuchern die Möglichkeit, die vorgestellten Speisen zu bewerten. Ein Faktor, der in die Bewertung am Ende des Semesters einfließe, sei nämlich die Interaktion von Lesern mit den Artikeln. Daher sei es ein Ziel, Besucher gezielt auf die Seite von "Vitaritus 1" zu "locken". Dafür werden Plattformen wie Instagram oder Facebook intensiv genutzt. Für die fünf Studierenden ist diese Form von Engagement in sozialen Medien jedoch komplett neues Terrain: "Unter uns ist kein Mikroinfluencer", lacht Franziska Berger. Dementsprechend sei es für sie auch nicht sehr einfach gewesen, für Videobeiträge, die mitunter mehrere hundert Menschen erreichen können, ihr Gesicht in die Kamera zu halten. Der Respekt vor den "Influencern", die dies beruflich tun, ist im Rahmen der Arbeit am Blog noch weiter gewachsen: "Das Projekt hat permanente Präsenz", müssten doch Kanäle wie Instagram und Facebook ständig bespielt werden. Das übernehmen vor allem Berger und Meynioglu, während sich die Kommilitonen um die eher technischen Aspekte des Blogs, Videoschnitt oder Suchmaschinenoptimierung kümmerten.

Neben den fertigen Ersatzangeboten werden auch Alternativen wie Soja, Tempeh und Co. kurz vorgestellt - diese bleiben aufgrund des Fokus auf "Convenience" eher im Hintergrund. Thematisch werden sich die Beiträge demnächst etwas weiter auffächern - ab dieser Woche werden verstärkt Leckereien für die Grillsaison vorgestellt. Und auch die Leser können abstimmen, ob als Nächstes Burger oder Nuggets verkostet werden.

Eine kleine Einschränkung gibt es bei der Auswahl allerdings: Die Studierenden fokussieren sich ausschließlich auf Produkte, die gut und weitläufig in hiesigen Supermärkten verfügbar sind. Daher ist der Blog, trotz des internationalen Teams, auch lediglich auf Deutsch gehalten.

Das Team von "Vitaritus 1" hofft jedenfalls, mehr Menschen zum Umsteigen auf Alternativen zu bewegen. Die Tests hätten zumindest gezeigt: "Der Preis ist nicht so hoch, wie man denkt."

*

Der Blog "Vitaritus 1" ist unter www.vitaritus-1.de zu finden und unter demselben Namen auch auf Facebook, Instagram und Youtube vertreten.