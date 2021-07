Studierende der THM testen Abo- und Überraschungsboxen

Der Paketbote liefert dem Team von "InsideTheBox" aktuell alle zwei Wochen Nachschub. Foto/Collage: "InsideTheBox"

GIESSEN - Alle zwei Wochen klingelt der Paketbote. Was er bringt, wissen Sarina Cziock, Jana Graubner, Margareta Schwert, Facundo Gonzalez Ramirez und Teresa Hirzle im Vorfeld nicht. Klarheit liefert erst der Blick in den Karton. Im Internet bestellbare Abo- und Überraschungsboxen sind nicht erst seit der Corona-Krise beliebt. Die Produktpalette ist enorm, der Gang in Supermarkt oder Fachgeschäft entfällt und das Auspacken vermittelt bestenfalls das Gefühl, als sei schon wieder Weihnachten. Für die fünf Studierenden der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) sind das genug Gründe, um mal genauer hinzuschauen: Was ist in den Päckchen eigentlich drin? Und lohnt sich der Kauf überhaupt? Auf ihrem Blog "Zetaritus-5" und in Social-Media-Auftritten wagen sie unter dem Namen "InsidetheBox" den Praxistest. Das Projekt, das die Teilnehmer zu Beginn jede Menge Überwindung gekostet hat, ist im Rahmen des Master-Studiengangs "International Marketing" entstanden.

Die Idee hinter den Überraschungspaketen ist schnell erklärt: Ausgewählte Produkte werden zusammengestellt, in eine mehr oder weniger dekorative Box gelegt und auf den Weg zum Käufer gebracht. Größe und Preisklasse haben eine enorme Spannbreite, und auch was den Inhalt betrifft, gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Die Kategorien reichen über Süßigkeiten, Beauty, Alkohol oder Schmuck bis hin zu Socken. Eine perfekte Mischung für die THM-Studierenden: "Wir wollten ein Thema wählen, das viele Sparten abdeckt und dazu noch aktuell ist", erklärt Margareta Schwert. Denn der Absatz der Abo-Boxen sei in der Pandemie geradezu explodiert. Wohl auch, weil die Päckchen "eine kleine Überraschung in die langweilige, triste Welt bringen", wie die Studentin vermutet.

Bei vielen Verbrauchern überwiegt erst einmal die Skepsis. "Die Leute denken, dass sie mit der Bestellung in eine Abofalle geraten und die Boxen über einen langen Zeitraum abnehmen müssen", schildert Sarina Cziock ihre Erfahrungen. "Das ist aber gar nicht so." Sie selbst sei anfangs ebenfalls mit Vorbehalten an die Sache herangegangen, habe mit einer bekannten Food-Box begonnen. "Ich wusste nicht, ob sich das rechnet, und hatte Bedenken, dass die Ware vielleicht alt ist", räumt die Studentin ein. Befürchtungen wie diese waren für die Gruppe letztlich wegweisend für die Umsetzung ihrer Idee. "Wir wollen aufdecken, ob sich die Boxen für den Kunden lohnen", macht Jana Graubner deutlich. Für ein einheitliches Bild haben die Studierenden vier Kategorien festgelegt. Sie prüfen die Pakete hinsichtlich des Preises, der Vielfalt, Flexibilität und Optik. Zusätzliche Pluspunkte können die Anbieter besonders nachhaltiger Angebote sammeln.

Zum Start des Sommersemesters im April haben die Fünf damit begonnen, ihren Blog mit Leben zu füllen - eine Herausforderung für die Studierenden. "Wir sind keine Designer", stellt Margareta Schwert klar. Sämtliche Inhalte auf ihren Kanälen müssen sie im Alleingang erstellen, dazu sind nicht nur ein Gespür für Themen und Schreibtalent gefragt, sondern auch Programmierkenntnisse und eine große Portion Selbstbewusstsein. Schwert sagt von sich, Letzteres durchaus mitzubringen. Das Aufnehmen von Instagram-Stories, das spontane Reden in die Kamera und das Drehen sogenannter "Unboxing"-Videos gehören dennoch "nicht zu meiner 'Comfort Zone'". Wenn die Studierenden eine frisch eingetroffene Box auspacken, sind die Zuschauer mit dabei, sollen einen "unverfälschten ersten Eindruck" gewinnen. Jana Graubner hat für ihr erstes "Youtube"-Video sechs Stunden gebraucht. "Das war wirklich eine riesige Überwindung. Ich musste immer wieder von vorne anfangen." Und auch die Postproduktion sei aufwendig gewesen. "Man muss sich da ganz schön reinfuchsen", sagt Graubner. Eine Karriere als Influencer strebt noch immer keiner der Fünf an. Als Foto- oder Videografen müssen meist Familie und Freunde herhalten. Wegen des digitalen Semesters konnten sich die "InsidetheBox"-Mitstreiter nämlich bislang nicht in Präsenz treffen.

In dem "Zetaritus"-Seminar - um Vergleichbarkeit zu erreichen, teilt sich jede Gruppe diesen eigens kreierten Namen, die individuellen Blogs werden jeweils durch eine Ziffer ergänzt - zählt ebenfalls die Reichweite der einzelnen Projekte. So lässt sich der Erfolg der Marketing-Strategien etwa über Google-Analytics und die Listung in der Suchmaschine messen, dazu kommen Klicks auf Facebook, Instagram, Youtube und TikTok. Mehr als 1300 Mal wird beispielsweise eine "InsidetheBox"-Instagram-Story mittlerweile aufgerufen.

Rund 20 Boxen haben die Studierenden inzwischen vor der Kamera auseinandergenommen. Zu ihrem Anspruch zählt, "authentisch und ehrlich" zu sein. Dazu gehört auch, zu sagen, wenn etwas nicht gefällt. "Wir wollen keine Werbung für spezielle Unternehmen machen", betont Jana Graubner. Das gelte auch für gesponsorte Boxen. Wer welche Pakete unter die Lupe nimmt, ist trotz grober Aufteilung nicht in Stein gemeißelt und variiert je nach Interesse. So hat der frischgebackene Vater im Team etwa Baby-Windeln einem Praxistest unterzogen. Ausgepackt werden zum Beispiel auch Wein-, Boxershorts-, Schokolade- oder Körperpflege-Boxen. "Es ist schön, welche Vielfalt es gibt", sagt Sarina Cziock. Dabei waren die Studierenden anfangs sogar unsicher, ob sie überhaupt genug Material für ihren Blog zusammenbekommen würden. Jana Graubner hat inzwischen trotzdem etwas gefunden, was sie auf dem Markt vermisst. "Ich gehe regelmäßig für meine Großeltern einkaufen", erzählt sie. "Eine Box für Senioren, das wäre mal was. Aber so etwas haben wir bislang nicht gefunden." Sollte sich das ändern, wird sicher auch dieses Angebot die Kriterien von "Zetaritus-5" durchlaufen. Denn ans Aufhören denkt die Gruppe auch nach Seminarende nicht.