Studierende im Einsatz gegen Rassismus

Wiesbaden (red). Für das zweiteilige Videoprojekt "#STUBEacts gegen Rassismus" haben sich 43 Studierende hessischer Hochschulen aus Afrika, Asien und Lateinamerika zusammengefunden, um Botschaften für Vielfalt und gegen Rassismus in die Welt zu senden sowie aktuelle Debatten und Geschehnisse in ihren Worten zu erläutern. Der erste Teil erschien im März anlässlich der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Der zweite Teil ist nun vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in den USA veröffentlicht worden.

Berichtet wird von Anfeindungen und Vorurteilen, die die jungen Menschen besonders in den ersten Wochen nach Ausbruch von Covid-19 erlebt haben. Sie reflektieren die Begriffe "Rasse" und "Rassismus" und gehen auf die Diskurse zur "Black Lives Matter"-Bewegung und Racial Profiling ein. In ihren Botschaften möchten sie andere Studierende stärken und zu einem selbstbewussten Umgang mit rassistischen Erfahrungen ermutigen, heißt es in einer Pressemitteilung von "World University Service" (WUS).

"Alte Klischees ablegen"

"Es ist Zeit alte Klischees, Gedanken oder Sprüche abzulehnen und abzulegen. Der Weg ist lang und mit vielen Hindernissen. Die Welt gehört uns allen - genauso wie wir die Welt mit unserer Vielfalt bereichern", sagt Jennifer de la Cruz Luna aus Mexiko, die an der Goethe-Universität Frankfurt studiert. "Es ist wichtig, dass sich die Studierenden mit den aktuellen Rassismus-Diskursen und Debatten auseinandersetzen und die Thematik in ihren Worten aufbereiten. So erreichen sie andere Studierende mit ihren Botschaften auf direktem Wege und stärken sich gegenseitig", ergänzt Eileen Paßlack, Referentin des Studienbegleitprogramms "STUBE Hessen". Eine Möglichkeit, sich über das Videoprojekt hinaus weiterzubilden und zugleich zu engagieren, bietet das vom WUS verantwortete "STUBE"-Hessen-Programm in Form von entwicklungspolitischen und interdisziplinären Seminaren und Akademien zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen.