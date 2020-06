Studierende in Gießen: Überbrückungshilfe "kommt viel zu spät"

Die höchste Förderstufe der Überbrückungshilfe richtet sich an Studierende, die weniger als 100 Euro auf dem Konto haben. Symbolfoto: Franziska Koark/dpa

Giessen. Im Gießener Studentenwerk sind bereits "die Ärmel hochgekrempelt" worden. Seit Dienstagmittag nämlich können Studierende, die durch die Corona-Pandemie in akute Not geraten sind, eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bereitgestellte Überbrückungshilfe beantragen. Nach dem Eingang über ein bundesweit einheitliches Online-Portal werden die Anträge ab dem 25. Juni an die zuständigen Studentenwerke weitergeleitet, dort bearbeitet und die finanziellen Hilfen schließlich ausgezahlt. "Sobald der Startschuss für uns fällt, rennen wir!", betont Studentenwerk-Pressesprecherin Eva Mohr. Aus den Allgemeinen Studierendenausschüssen (Asta) von Justus-Liebig-Universität (JLU) und Technischer Hochschule Mittelhessen (THM) gibt es allerdings auch reichlich Kritik zur Umsetzung des Ministeriums. So komme die finanzielle Unterstützung "viel zu spät" und sei zudem weit zu niedrig angesetzt.

Bei der Vorstellung der beschlossenen Überbrückungshilfe dürfte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek bei vielen Hochschülern gepunktet haben. "Mir ist bewusst: Viele Studierende haben ihre Jobs verloren, bei vielen ist die Unterstützung durch ihre Familie weggebrochen. Deshalb habe ich von Beginn der Pandemie an umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um Härten für Studierende abzufedern", hatte die CDU-Politikerin in einer eigens anberaumten Pressekonferenz erklärt. "Denn wir dürfen nicht zulassen, dass die Corona-Pandemie Studierende in den Abbruch oder die Aufgabe ihres Studiums treibt." Für ein "einmaliges Unterstützungspaket" hat das BMBF 100 Millionen Euro bereitgestellt.

"Wir begrüßen zunächst die längst überfällige, nicht rückzahlungspflichtige finanzielle Unterstützung für Studierende", teilt Maurice Kontz auf Anfrage stellvertretend für die Studierendenvertretung der THM mit. Wer studiere, lebe allerdings "ohnehin am Existenzminimum." Obendrein seien Mini- und Aushilfsjobs während der Pandemie als erstes weggebrochen.

"Unglaublich realitätsfern"

Es fehlten demnach bereits zwei Monatsgehälter, was für Studierende, "die oftmals nur wenige oder keine Rücklagen anlegen können und von der Hand in den Mund leben", den finanziellen Ruin bedeute. "Unseres Erachtens kommt die Corona-Hilfe für die meisten Studierenden viel zu spät", moniert Kontz. Der Überbrückungszuschuss greift ab Juni und kann höchstens für drei Monate - bis August - beantragt werden. Ausgezahlt wird bei Bewilligung ein Betrag zwischen 100 und 500 Euro. Entscheidend ist die "nachgewiesene, akute pandemiebedingte Notlage", belegt durch den Kontostand vom Vortag der Antragsstellung. "Die höchste Förderstufe richtet sich lediglich an Studierende, die weniger als 100 Euro auf dem Konto haben - diejenigen, die also nicht wissen, wie sie ihre Miete, geschweige denn ihr Essen am Monatsende, bezahlen sollen", kritisiert Kontz und ergänzt: "Bestenfalls verzögert die Überbrückungshilfe des BMBF die Obdachlosigkeit von Studierenden und hilft die Mietrückstände der letzten zwei Monate zu begleichen oder mal wieder Nudeln und Tomatensoße zu kaufen."

Ellen Beck, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Hochschulpolitik im Asta der JLU, nennt die Höhe des Zuschusses "unglaublich realitätsfern". Gleichzeitig bemängelt sie, dass der bewilligte Betrag extrem abweichen kann. "So bekommt nur jener Student die vollen 500 Euro Zuschuss, der unter 100 Euro auf dem Konto hat. Ist es aber nur ein Euro mehr, macht das schon 100 Euro weniger Unterstützung aus." Dies sei "völlige Willkür". Wer Hilfe benötige, falle so mitunter durchs Raster. "Wir fragen uns, ob dies Boshaftigkeit oder Inkompetenz der Bildungsministerin ist", so Beck. Die JLU-Studentin konkretisiert: "Hat man womöglich gelernt zu sparen, wird man bestraft. Ist am selben Tag der BAföG-Betrag eingegangen, so ist das Konto möglicherweise besser bedeckt als den Rest des Monats." Es sei demnach fraglich, wie sich Studierende mit finanziellen Engpässen noch auf ihr Studium konzentrieren sollten. "Bildung wird dadurch mal wieder nur den Gutbetuchten ermöglicht, welche auf familiäre Unterstützung zurückgreifen können." Der Asta der JLU fordert deswegen unter anderem "einen höheren Zuschuss für mehr Studierende, welcher die tatsächlichen Lebensunterhaltungskosten abbildet". Auch die Studierendenvertretung der THM hält eine Aufstockung der Überbrückungshilfe für "dringend notwendig". Maurice Kontz betont: "Für viele Studierende ist es bereits fünf nach zwölf." Gleichzeitig sei - angesichts der vermutlich hohen Nachfrage - eine zügige Bearbeitung der Anträge wichtig.

"Task-Force" gebildet

Das Studentenwerk ist dafür gewappnet, verdeutlicht Eva Mohr. Die Einsatzpläne seien erstellt, Rechner und Räumlichkeiten stünden bereit und natürlich sei auch ein Hygienekonzept zum Schutz der Belegschaft erarbeitet worden. Um die Anträge schnellstmöglich zu prüfen und bei positivem Bescheid das Geld zeitnah an die Studierenden auszahlen zu können, sei "eine 'Task-Force' mit Mitarbeitern aus nahezu allen Abteilungen des Studentenwerks gebildet" worden.

*

Maurice Kontz möchte unabhängig von der Überbrückungshilfe auf den "Förderverein für unschuldig in Not geratene Studierende" aufmerksam machen, den die Asten von THM und JLU vor einigen Jahren gemeinsam ins Leben gerufen haben. Dieser sei von beiden Studierendenparlamenten für die Corona-Krise mit einem mittleren fünfstelligen Sonderbetrag aufgestockt worden.