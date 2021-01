Studium in Gießen, Roman in Paris

Der gebürtige Rheinländer Jonas Zauels lebt seit einigen Monaten in Gießen. Was er dabei von der Stadt mitbekommen hat, findet er "sehr sympathisch". Foto: Schultz

GIESSEN - Jonas Zauels schätzt die Literatur in Theorie und Praxis: Seit ein paar Monaten studiert der junge Rheinländer Germanistik in Gießen - bei der hiesigen "edition federleicht" hat er zudem gerade seinen zweiten Roman veröffentlicht. "Bohème" erzählt von einer jungen Frau, die in Paris verschiedene Identitäten annimmt.

Zauels schloss zunächst 2019 ein Germanistikstudium in Bonn ab. Danach begann er mit Kulturwissenschaft in Koblenz, brach jedoch nach einem Jahr wieder ab. "Ich hab das nicht besonders ernst betrieben", erzählt der Neu-Gießener. Denn mit seiner Krautrockband "Phrasement" habe er damals "relativ ernsthaft Musik gemacht". Ein Album wurde vom Majorlabel Universal vertrieben, zudem war die Formation auf Tour durch ganz Deutschland sowie England unterwegs, "das war auf jeden Fall eine schöne Zeit."

Gleichzeitig spürte der junge Mann seinen Zug zum Schreiben und bewarb sich für den Studiengang "Kreatives Schreiben". Allerdings vergeblich. "Es ist recht schwierig, da reinzukommen, weil es nur an den Unis in Hildesheim und Leipzig angeboten wird und es daher sehr wenige Plätze gibt." Nach der ersten Ablehnung musste er ein Jahr überbrücken, weil er einen weiteren Versuch starten wollte. "Da hab ich mir einen VW-Bus gekauft, ausgebaut und damit im Süden überwintert, bis Corona einschlug und ich zurück musste."

Seit Oktober studiert der 28-Jährige nun Germanistik im Masterstudiengang mit den Schwerpunkten Neue deutsche Literatur sowie Holocaust- und Lagerliteratur in Gießen. Und wie gefällt es ihm in der neuen Umgebung? "Ich hab noch nicht so viel von der Stadt und dem Stadtleben mitbekommen. Als ich ankam, ging das noch ein bisschen, man konnte ins Restaurant gehen oder in eine Bar. Aber was ich im Prinzip mitbekommen habe, finde ich bisher sehr sympathisch", berichtet er.

Debütroman 2017

Zauels Debütroman "Alle Farben der Nacht" wurde 2017 in dem Verlag Ulrike Helmer veröffentlicht. Seitdem sind einige Kurzgeschichten und nun auch der neue Roman hinzugekommen. In "Bohème" reist die Protagonistin Felicia nach Frankreich, wo sie ein Studium beginnen will. Dabei gerät sie in die falsche Gastfamilie, wo man sie, der Autor hat eine Menge Fantasie, für die Zwillingsschwester der Tochter hält. Felicia segelt zunächst unbekümmert unter falscher Flagge durch die "elitären Kreise wohlstandsverwahrloster Schauspieler und Künstler" und lernt deren sehr spezielle Gedankenwelt kennen. Zauels Sprache ist aufgeräumt, besonders in den Dialogen lässig jugendlich. Dabei erweist sich der 28-Jährige als versierter Erzähler, dem Szenen und Atmosphäre in der Pariser Atmosphäre gut gelingen. Treffend schafft er es auch, die innere Spannung zu beschreiben, unter der Felicia zunehmend steht. Dabei gelingen einige originelle Beschreibungen: "Laetitia ist ein hübsches Mädchen in fürchterlich charakterlosen Klamotten", heißt es da etwa.

Zwar sind nicht alle Adjektive und Bezüge ebenso treffend, und auch manche Szene bleibt leicht unklar. Doch mit dem abschließenden Handlungsort, der hier nicht verraten wird, erschafft Zauels schließlich eine attraktive Kulisse, in der er den jugendlichen Figuren beim Bewältigen ihrer Probleme zuschaut. So ist "Bohème" in fantasiereiches Buch geworden - aus dem man sich auch vorlesen lassen kann: Am 14. Februar (15.30 Uhr) werden Zauels und Dana Polz ("Der Schmierfink") gemeinsam live online lesen. Der entsprechende Link ist dann auf der Verlags-Homepage (www.edition-federleicht.de) zu finden.