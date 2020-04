Suche nach dem Ausweichtermin für Stadtfest Gießen

Das Stadtfest findet in diesem Jahr nicht wie gewohnt im August statt. Archivfoto: Scholz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (olz). Bis zum 31. August sind wegen der Corona-Krise in Deutschland keine Großveranstaltungen zugelassen. Mit dem Stadtfest und dem "Gießener Kultursommer" liegen in diesem Zeitraum zwei heimische Traditionsveranstaltungen. Doch während der Organisator des "Gießener Kultursommers" auf seiner Internetseite eine Verschiebung des diesjährigen Programms auf das Jahr 2021 vermeldet, scheint ein Alternativtermin für das Stadtfest noch möglich, informiert der Veranstalter Gießen Marketing am späten Donnerstagnachmittag.

Nachholtermin

Seit 1985 ist das ungebrochene Tradition: In jedem Sommer lockt das Stadtfest die Besucher zu Musik, Speis und Trank in die Innenstadt. Bei den letzten Auflagen zählten die Veranstalter jeweils über 100 000 Gäste bei dem Fest, das wegen der Verordnung zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus diesmal nicht am dritten August-Wochenende und damit am traditionellen Zeitpunkt stattfinden kann. Ein vollständiger Ausfall einer der größten Veranstaltungen Mittelhessens in diesem Jahr steht aber noch nicht fest. "Die Gießen Marketing GmbH als Veranstalter hat bereits im Vorfeld ihre Aktivitäten so ausgerichtet und wird alles unternehmen, dass ein möglicher Nachholtermin auch realisiert werden kann", führt Bürgermeister Peter Neidel aus. Man werde alle Optionen mit höchstem Einsatz prüfen und eine Durchführung ermöglichen, wenn dies wieder gestattet und opportun sei. "Gespräche mit wichtigen Akteuren des Stadtfestes sind bereits geführt und werden weiter geführt", resümiert der zuständige Dezernent.

Beim "Gießener Kultursommer" ist dagegen bereits klar, dass er in diesem Jahr nicht stattfindet. "Aufgrund der aktuellen Vorgaben der Bundesregierung bezüglich der Covid-19-Pandemie, müssen wir schweren Herzens unseren 5. Gießener Kultursommer um exakt ein Jahr verschieben", informieren die Veranstalter auf ihrer Internetseite. Als neuer Termin sei der Zeitraum vom 19. bis 29. August 2021 vorgesehen.

Große Solidarität

"Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass das Programm 1:1 genauso wie für dieses Jahr geplant, dann im Sommer 2021 nachgeholt werden kann. Wir geben unser Bestes - versprochen!", so die Organisatoren. Momentan erlebe man in dieser schweren Zeit große Solidarität im Austausch mit Besuchern, Künstlern und Managements, wofür man sehr dankbar sei. Die Veranstalter bitten die Besucher allerdings um ein paar Tage Geduld "bis wir die endgültigen Termine mitteilen können. Tickets behalten ihre Gültigkeit und wir informieren selbstverständlich sobald als möglich via Social Media und unserer Webseite, wie die nächsten Schritte aussehen." Darüber hinaus bitten die Organisatoren um Verständnis, dass aktuell nicht alle Anfragen persönlich beantwortet werden können.