Suche nach der Wahrheit wird Journalist zum Verhängnis

Corona in Wuhan: Medizinisches Personal, das aufgrund der Pandemie Schutzanträge trägt, rollt einen Patienten ins Krankenhaus. Foto: dpa

GIESSEN (red). Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht - und dennoch wird dieses Recht noch immer in vielen Teilen der Welt unterdrückt. Hervorgegangen aus einer studentischen Initiative, hat es sich der Gießener Verein "Gefangenes Wort" zur Aufgabe gemacht, auf die Gefährdung der Meinungs- und Pressefreiheit aufmerksam zu machen. Seit der Gründung im Jahr 2012 stellen Studierende und Alumni der Justus-Liebig-Universität Anfang des Monats im Gießener Anzeiger ein Einzelschicksal zensierter, bedrohter, verfolgter, inhaftierter und ermordeter Journalisten und Schriftsteller vor. Diesmal berichtet Daniel Schneider über den chinesischen Journalisten Li Zehua, der verschwunden ist, seit er über die Lage in Wuhan berichtet hat.

In Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie sind transparente Berichterstattungen von höchster Bedeutung. Nur eine klare Offenlegung von Zahlen und Fakten ermöglicht es, Entscheidungen über den bestmöglichen Umgang mit der Situation zu treffen. Trotzdem ist momentan in vielen Ländern verstärkt zu konstatieren, dass die Pressefreiheit beschnitten wird - insbesondere (aber nicht nur) dort, wo es um sie ohnehin nicht zum Besten steht. Dabei ist zum einen zu beobachten, dass Länder wie die Türkei, der Iran oder Ungarn die Krisensituation als Vorwand missbrauchen, um unliebsame Berichterstatter noch massiver an der Ausübung ihrer Arbeit zu hindern. Zum anderen werden, vor allem in China, Journalisten verfolgt, deren Berichte darauf schließen lassen könnten, die Lage in ihrem Land sei nicht ganz so unter Kontrolle, wie es die offizielle Propaganda vorgibt.

Job im Krematorium

Ein Beispiel dafür ist der Journalist Li Zehua, der seit dem 26. Februar verschollen ist. Nachdem der 25-Jährige eine Ausbildung an einer renommierten Journalistenschule abgeschlossen und für den staatlichen Fernsehsender CCTV gearbeitet hatte, kündigte er eines Tages seinen Job, um eigene Projekte zu verfolgen. Nach Ausbruch der Corona-Krise eilte er in die besonders stark von dem Virus betroffene Stadt Wuhan und nahm einen Job in einem Krematorium auf, das händeringend nach Helfern suchte. Schnell fiel ihm auf, dass die Beständigkeit, mit der die Verbrennungsöfen liefen, und die von den Mitarbeitern erwarteten Überstunden kaum mit den offiziell bekanntgegebenen Todeszahlen in Einklang zu bringen waren.

Nachdem er am 26. Februar für seine Recherchen zu einem hochbewachten Labor gefahren war, wurde Li Zehua in seinem Auto von einem Fahrzeug der Staatssicherheit verfolgt. Per Livestream gelang es ihm, die Situation mit seinem Handy zu filmen und ins Netz zu stellen. Zunächst glückte ihm die Flucht. In seiner Wohnung erwartete Li Zehua vier Stunden lang die Behörden, die ihn abtransportieren würden, und filmte sich dabei erneut. Seine Hoffnung ist, dass andere junge Menschen ebenfalls gegen die Lügen und das Unrecht der Kommunistischen Partei Chinas vorgehen, auch wenn ein Großteil des beim Tian'anmen-Massaker 1989 zerstörten Idealismus noch nicht ins Land zurückgekehrt sei. Die Aufnahme zeigt zudem, wie zwei vermummte Personen die Wohnung betreten, bevor die Übertragung abbricht. Beide Videos sind auf YouTube zu finden.

Li Zehua ist nicht der einzige chinesische Oppositionelle, der im Laufe der Corona-Krise für sein Einstehen für die Wahrheit bestraft wurde. Dazu zählt zum Beispiel der mittlerweile selbst an den Folgen der Erkrankung verstorbene Arzt Dr. Li Wenliang, der zuerst auf die drohende Epidemie aufmerksam machen wollte, aber von der chinesischen Regierung daran gehindert wurde. Zu nennen sind darüber hinaus die Festnahme des Video-Bloggers Fang Bin, der die Zustände in den Krankenhäusern von Wuhan gefilmt hatte, sowie das Verschwinden des Anwalts und Bürgerjournalisten Chen Qiushi.

"Hinterwäldler"

In einem Gastbeitrag in der FAZ schreibt der in Berlin lebende chinesische Exilschriftsteller Liao Yiwu über Li Zehua, er stehe für "die Heimat, nach der man sich zurückgesehnt hat [...]: das Land der Seele, der Träume. Nicht das Land der Kommunistischen Partei, nicht das von Mao Tse-tung, Xi Jinping und wie diese materialistischen Hinterwäldler alle heißen."