"Superhändler" Paco Steinbeck eröffnet Showroom in Gießen

Seit zweieinhalb Jahren ist "Superhändler" Paco Steinbeck in der RTL-Show "4 Räume, 1 Deal" zu sehen. Für Fans und Kunden möchte der Gießener nun eine Anlaufstelle in seiner Heimatstadt bieten. Am Dienstag eröffnet er einen Showroom, unter anderem mit Exponaten aus der Sendung.

Von Jasmin Mosel