Susanne Dutz seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst

Susanne Dutz

GIESSEN - (red). Susanne Dutz hat Anfang September beim Verwaltungsgericht Gießen ihr 25-jähriges Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst gefeiert. Die Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichts Gießen, Sabine Dörr, gratulierte ihr aus diesem Anlass herzlich und dankte für die geleistete Arbeit. Sie hob hervor, dass sich Susanne Dutz kontinuierlich und in verschiedenen Positionen als kompetente, engagierte und verlässliche Mitarbeiterin zeige. Von Anbeginn ihrer Tätigkeit, die sie nach der Ausbildung zur Justizfachangestellten am Amtsgericht Gießen direkt 1997 an das Verwaltungsgericht Gießen führte, ist die Lindenerin insbesondere auch im Bereich der EDV tätig gewesen. Sie ist für alle Bediensteten des Gerichts Ansprechpartnerin für das Programm zur Gerichtskostenabrechnung. Daneben nimmt sie die Aufgaben einer Teamleiterin wahr und widmet sich damit auch der Anleitung neuer Mitarbeiter. Außerdem hat sie die Aufgaben der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten für den nichtrichterlichen Dienst übernommen.

Wenn sie sich nicht in den Dienst des Verwaltungsgerichts stellt, ist die gebürtige Gießenerin begeistert mit ihrem Mann auf Reisen und erkundet nah und fern Hessen, Deutschland und die Welt.

Foto: Verwaltungsgericht Gießen