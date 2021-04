4 min

Süße Unikate fürs Osternest aus Gießener Backstube

In der Gießener Hofbäckerei Lambertz läuft die Osterproduktion auf Hochtouren. Fertigmischungen oder Backbeschleuniger landen trotzdem nicht in den großen Knetmaschinen. Dafür gibt es erstmals selbstgegossene Häschen. Wir waren an einem Morgen in der Backstube dabei.

Von Jasmin Mosel