Süßigkeiten statt Schuhe in Gießener Sonnenstraße

Gabriel Artuc in seinem neuen Laden "Sweet Vibez".

GIESSEN - Stadtbekannt ist sein Kiosk Marbobo in der Ludwigstraße gegenüber dem Universitätshauptgebäude. Seit nunmehr zwölf Jahren betreibt Gabriel Artuc diesen. Wenn er jetzt mit seiner Schwester Jasmin Artuc als Geschäftspartnerin einen neuen Laden in der Neuen Bäue/Ecke Sonnenstraße am heutigen Samstag um 14 Uhr eröffnet, bedeutet dies nicht, dass er seinen umsatzträchtigen Kiosk aufgeben will. "Das soll mein zweites Standbein werden."

Viele Gießener kennen den Laden an der Ecke gegenüber der Neuen Post als Schuhgeschäft. Nun gibt es dort etwas ganz anderes. Die seit Wochen an den Schaufenstern prangenden großformatigen Aufkleber "Demnächst süße Momente" - "Hier wird's süß!" weckten zuckersüße, gleichsam kalorienreiche, Erwartungen. "Sweet Vibez" heißt nun das Geschäft, wobei ins Deutsche übersetzt "sweet" als für etwas Süßes steht und "Vibe" in der Jugendsprache so viel wie "Stimmung" bedeutet.

Artuc erzählt, dass er in seinem Kiosk USA-Sweets ins Sortiment aufgenommen hat und eine starke Nachfrage feststellen konnte. "Nun ist ein Kiosk nicht gerade für ein diesbezügliches größeres Sortiment aufgrund der beengten Räumlichkeiten geeignet", sagt er. Deshalb wollte er für dieses Sortiment einen eigenen Laden betreiben, und dieses Vorhaben ist nun verwirklicht. "Es gibt einen Bedarf für Sachen, die es nicht in deutschen Supermärkten zu kaufen gibt", war sein zusätzlicher Anstoß. Deutsche Produkte finden sich ausschließlich in der Speiseeis-Truhe. Ansonsten stammen die Waren hauptsächlich aus den USA, doch auch aus Mexiko, Schweden, Polen, Italien, Niederlande, Belgien, Korea, Japan. Weitere Länder sollen hinzukommen. "Alles Importware. Nichts, was in Deutschland ohne weiteres zu bekommen ist", versichert der Geschäftsmann. Neben vielen Süßigkeiten sind auch ausländische Lebensmittel im Angebot. Diverse Nudeln, Reis, Backmischungen, Soßen - "auch besonders scharfe aus Mexiko" - sowie Fertigprodukte für Schnellgerichte stehen in den Regalen. Die sind in zuckersüß anmutenden bunten Pastellfarben gehalten.

Kunden finden in dem neuen Geschäft auch Spender, mit denen sie sich lose Süßigkeiten in beliebiger Menge abfüllen können. Auch dem Trend "To go" wird gezollt. Cornflakes kann sich der Kunde im Laden selbst mit verschiedenen Zutaten mischen und mitnehmen. Geöffnet ist "Sweet Vibez" montags bis samstags von 9.30 bis 19.30 Uhr. Näheres zum Angebot ist zu finden bei Instagram: sweetvibezgiessen und Facebook: Sweet Vibez Giessen.