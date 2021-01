Sven Keßler neuer Obermeister der Gießener Tischler-Innung

Jetzt teilen:

GIESSEN - GIESSEN (red). Neuer Obermeister der Tischler-Innung Gießen ist der 29-jährige Tischlermeister Sven Keßler aus Buseck. Er tritt in die Fußstapfen des langjährigen Obermeisters Andreas Römer, der nicht mehr kandidierte. Das zuletzt vakante Amt des stellvertretenden Obermeisters wurde durch den 44-jährigen Tobias Herbert aus Fernwald neu besetzt. Markus Ziegler (Staufenberg) und Peter Weiß (Fernwald) wurden in ihrem Amt als Beisitzer bestätigt. Die neugewählten Beisitzer Dirk Kern (Staufenberg), Martin Schlimbach (Pohlheim) und Waldemar Hehn (Gießen) komplettieren den aktuellen Vorstand.

Neuland betreten

Absolutes Neuland betrat die Innung hinsichtlich der Art und Weise der Wahl. Erstmalig in der Geschichte der Tischler-Innung Gießen wurden Wahlen in einem schriftlichen Umlaufverfahren durchgeführt. Zuvor hatten sich sämtliche Kandidaten im Rahmen der virtuellen Obermeisterversammlung am 4. November den teilnehmenden Mitgliedern vorgestellt. Die Auszählung der Stimmzettel und Sichtung der Wahlunterlagen, die zuvor an alle Innungsmitglieder versendet wurden, erfolgte am 30. November durch Ehrenobermeister Horst Seibert und Andreas Römer sowie durch den Stellvertretenden Innungsgeschäftsführer Uwe Bock und der Abteilungsleiterin des Mitgliederservice, Agnes Nuhn.

Neue Impulse setzen

Tischlermeister Sven Keßler freut sich über seine Wahl zum Obermeister und das in ihn gesetzte Vertrauen. Gemeinsam mit dem neugewählten Vorstand möchte er neue Impulse in der gemeinsamen Innungsarbeit setzen und insbesondere nicht organisierte Tischlerbetriebe für die Innungsarbeit begeistern. Stellvertretend für die gesamte Tischler-Innung Gießen bedankt sich der neugewählte Obermeister gemeinsam mit dem Innungsgeschäftsführer Björn Hendrischke bei dem bisherigen Obermeister Andreas Römer sowie den drei ausgeschiedenen Beisitzern, Ralf Haus, Stefan Heinrich und Rainer Herzberger, für die zurückliegende Innungsarbeit.