SWG öffnen Kundenempfang in der Lahnstraße

GIESSEN - (red). Für Kunden der Stadtwerke Gießen (SWG) dürfte ein Stück Normalität zurückkehren. Ab Montag stehen die Mitarbeiter aus dem Kundenservice wieder Rede und Antwort – von Mensch zu Mensch. „Wir freuen uns darüber, nach so langer Zeit unseren persönlichen Service wieder aufnehmen zu können“, erklärt Ulli Boos, Leiter Marketing bei den SWG. Jedoch gestatten es die baulichen Gegebenheiten im SWG-Kundenzentrum am Marktplatz nicht, die Hygieneempfehlungen des Robert-Koch-Instituts umzusetzen – etwa was den Einbahnstraßenverkehr betrifft. „In der Lahnstraße sind wir in der Lage, Besucher gemäß dieser Vorgabe zu den Schaltern und wieder nach draußen zu leiten“, führt Ulli Boos weiter aus.

Selbstverständlich gelten an den Schaltern in der Lahnstraße die bekannten Verhaltensregeln. Nase und Mund müssen von einer medizinischen Maske bedeckt sein. Der nötige Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Metern versteht sich von selbst. Erfahrungsgemäß dürften viele Menschen vorbeikommen, um Rechnungen zu begleichen. Allerdings bitten die SWG dringend darum, Barzahlungen, wenn möglich, zu vermeiden. Zumal deutlich bequemere Möglichkeiten zur Verfügung stehen – etwa ein SEPA-Lastschriftmandat oder eine Überweisung. „Für beide Varianten muss man nicht länger anstehen“, so Ulli Boos.

Der Kundenservice der SWG in der Lahnstraße hat montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Unberührt davon bleiben die Öffnungszeiten in der RMV-Mobilitätszentrale am Marktplatz. Außerdem sind die SWG über alle anderen Kontaktkanäle erreichbar: Unter der Servicenummer 0800/2302-100 helfen die Berater telefonisch weiter. Darüber hinaus beantworten sie E-Mails an info@stadtwerke-giessen.de. Höchstwahrscheinlich wird es speziell an den ersten Tagen zu längeren Wartezeiten kommen. Trotzdem rät Ulli Boos in der aktuellen Situation, weiterhin verstärkt Telefon und E-Mail zu nutzen: „Die letzten Monate haben gezeigt, dass sich über diese Kanäle fast alle Fragen klären lassen.“