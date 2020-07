SWG-Service erspart Schlüsseldienst

Jetzt teilen:

Giessen (red). Die Haustür im täglichen Stress zugezogen und ausgesperrt - eigentlich hat jeder diese Situation schon einmal erlebt. Anlässlich der BauExpo, also bereits im März, stellten die Stadtwerke Gießen (SWG) eine Lösung für dieses alltägliche, aber mitunter extrem ärgerliche und kostspielige Problem vor: das SWG-Schlüsseldepot. Hier können Kundinnen und Kunden Ersatzschlüssel hinterlegen. "Offenbar haben die Menschen genau einen solchen Service gesucht", erklärt Michael Rösner, Leiter Vertrieb Privat- und Gewerbekunden bei den SWG. Denn viele bekundeten ihr Interesse. Doch dann kam Corona.

"Wegen des Lockdowns und der bislang gültigen Beschränkungen konnten wir Interessenten für unser neues Angebot nicht wie gewohnt empfangen und beraten", führt Rösner weiter aus. Doch jetzt kann es genutzt werden: In der Hauptverwaltung in der Lahnstraße haben die SWG einen speziellen Schrank aufgestellt, in dem die Schlüssel lagern.

Dieser Platz ist gut gewählt. Denn weil immer jemand Dienst an der Pforte hat, ist der Zugang zu diesem Tresor 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr gewährleistet. Am Schrank selbst gibt es zwei Möglichkeiten, um den Schlüssel zu sichern beziehungsweise zu entnehmen: einen Fingerscan oder einen Zahlencode. Für beide Varianten ist als zusätzliche Sicherung eine PIN nötig.

Die Kosten liegen bei fünf Euro pro Monat. Wer sich für das Schlüsseldepot interessiert, kann sich detailliert beraten lassen: Einfach die SWG-Servicenummer 0800/2302100 anrufen - die Experten melden sich dann zurück.