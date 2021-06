SWG warnen: Telefonbetrüger wieder aktiv

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Neue Maschen, alte Ziele: Aktuell kommt es in Gießen und den angrenzenden Kommunen massiv zu unseriösen Telefonaktionen. Mit immer neuen, frei erfundenen Geschichten versuchen dubiose Anrufer, Kunden der Stadtwerke Gießen (SWG) zur Herausgabe sensibler Daten zu bewegen. So gab sich ein männlicher Call-Agent als Mitarbeiter der SWG aus und behauptete, es gäbe einen neuen Stromtarif, bei dem kein CO 2 -Preis zu zahlen sei. In einem anderen Fall stellte sich eine weibliche Person als SWG-Mitarbeiterin vor. Ihr Märchen: Die Preisbindung des Stromliefervertrags liefe angeblich aus. Selbstredend fragte die Frau ihr potenzielles Opfer nach der Zählernummer, um ein neues Angebot unterbreiten zu können. "Offenbar ist es das Ziel, Menschen zu verleiten, einen anderen Vertrag am Telefon abzuschließen oder sensible Kundendaten herauszugeben", vermutet Ulli Boos, Unternehmenssprecher der SWG. Die beschriebenen Anrufe sendeten die Telefonnummer 0157/35992158 beziehungsweise 0171/7501330 mit.

Mysteriöse Anrufe

In einem anderen Fall erhielt eine Kundin in kürzester Zeit drei mysteriöse Anrufe der Firma Info Vergleich auf ihrem Handy. Die dreiste Methode hier: Die unseriösen Telefonverkäufer behaupteten, dass der aktuelle Stromtarif um zehn Euro monatlich zu teuer sei. Mit einem "Danke, kein Interesse" des Angerufenen geben sie sich nicht zufrieden, weiß Boos. Stattdessen empfehlen sie mit Nachdruck, sich das Ganze noch einmal zu überlegen. Und kündigen an, sich in den nächsten Tagen wieder zu melden. Diese Anrufe kamen über die Rufnummern: 0157/35991822, 0157/35991743 und 030/166385133.

Keine Daten preisgeben

Zudem belästigt noch eine Firma Prima Bonus unbescholtene Bürger. Ulli Boos appelliert: "Geben Sie niemals persönliche Daten am Telefon preis und brechen sie solche Telefonate ab." Um im Rahmen ihrer Möglichkeiten dagegen vorzugehen, bitten die SWG Betroffene, die Telefonnummern der Anrufer zu notieren und sich bei den SWG telefonisch zu melden: entweder unter der Servicenummer 0800/2302100 oder auch als Text-Nachricht per WhatsApp an die Nummer 0151/15213066.