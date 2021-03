SWG warnen vor neuer Betrugsmasche

Jetzt teilen:

GIESSEN - Gießen (red). Die Maschen, mit denen zwielichtige Gestalten versuchen, Geld zu erschleichen, werden immer dreister: Aktuell rufen die mutmaßlichen Betrüger Menschen in der Region an und fordern sie im Namen der Stadtwerke Gießen auf, angebliche Schulden zu begleichen. "Davon ist kein Wort wahr", erklärt Ulli Boos, Leiter Marketing & Privatkundenvertrieb bei den SWG. Denn Fakt ist: Derart delikate Themen würden die SWG nicht am Telefon regeln und schon gar nicht über Dritte.

Deshalb rät Boos zur Vorsicht: "Kommen Sie derartigen Aufforderungen niemals nach und geben Sie überdies keine persönlichen Daten am Telefon preis. Beenden Sie das Gespräch, legen Sie einfach auf." Kundinnen und Kunden, die solche Anrufe erhalten, sollten sich die Nummer notieren und diese den SWG mitteilen. Falls möglich mit einer kurzen Schilderung des Telefonats. "Wir sammeln all diese Informationen und geben sie an die Behörden weiter", ergänzt Ulli Boos.