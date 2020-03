SWG-Zählerstand übermitteln

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (fod). In Lützellinden war zumindest am Freitag noch ein Zählerableser der Stadtwerke Gießen (SWG), so etwa für Gasanschlüsse, unterwegs. Mehrere Leser hatten sich deswegen telefonisch in unserer Redaktion darüber beschwert. Die SWG weisen auf Nachfrage darauf hin, dass "jeder Kunde aufgrund der aktuellen Situation selbstverständlich den Zutritt verweigern kann". Der Zählerstand könne auch online über die Homepage www.swg-energie.de oder mit einem Foto vom Zählerstand per WhatsApp übermittelt werden. Die Telefonnummer für diesen Service lautet: 01579/2467933. Sollte das alles nicht möglich sein, werde der Zählerstand geschätzt, heißt es.