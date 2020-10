„Systemsprenger“ sind Thema bei Tagung in Gießen

In der Abwärtsspirale: Was tun, wenn es kein Hilfs- und Therapieangebot für die eigene psychische Erkrankung gibt? (Symbolfoto: dpa)

GIESSEN - GIESSEN (red). Psychische Krisen und Erkrankungen treffen sehr viele Menschen, sie werden heute besser wahrgenommen und können besser behandelt werden als früher. Doch gerade schwer betroffene Menschen profitieren davon oft nicht. Es sind Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die sich nirgends einfügen, aus allen Einrichtungen fliegen, ihre Familien und alle Helfer zur Verzweiflung bringen. Man nennt sie auch „Systemsprenger“. Eine Tagung zum 20-jährigen Bestehen der Angehörigengruppe Mittelhessen widmete sich jetzt diesem Thema.

Die Vorsitzende Jutta Seifert fordert einen Perspektivwechsel: „Wenn die sogenannten Systemsprenger nicht in das Hilfesystem passen, muss man fragen, was an einem System falsch ist, wenn es gerade den Schwierigen und Hilfsbedürftigsten nicht gerecht wird“. Die Tagung im Bürgerhaus Kleinlinden war Auftakt der Woche der seelischen Gesundheit, auf die Prof. Christoph Mulert, Direktor der Uni-Psychiatrie in Gießen, in einem Grußwort zu Beginn der Veranstaltung hinwies. Hilfs- und Therapieangebote gibt es zuhauf, aber die Betroffenen müssen selbst kommen, und sie passen nicht ins Raster. Vor allem die politisch Verantwortlichen sind gefragt. Diese glänzten, wie Seifert kritisierte, auf der Tagung allerdings (bis auf drei Teilnehmende aus der Politik) durch Abwesenheit.

Bewusst hatten die Veranstalter gute Beispiele in den Mittelpunkt des Programms gestellt. Eines davon stellte Karsten Schubert, pädagogischer Leiter des pptz Braunschweig, in seinem engagierten Vortrag vor. Dort haben sich auf Initiative des Jugendamtes zahlreiche Träger zu einem Verbund zusammengeschlossen, der sich verpflichtet, jugendliche „Systemsprenger“ nicht von einer Einrichtung zur anderen weiterzureichen, sondern ihnen vor Ort zu helfen. Oft wird behauptet, der hohe Verwaltungsaufwand, enge gesetzliche und personelle Grenzen ließen den Jugendämtern und anderen Einrichtungen keinen Raum für individuelle Hilfen.

Gerade junge „Systemsprenger“ haben, wie Schubert sagte, erstaunliche Willenskraft und Fähigkeiten, bei der das Team ansetze – auf Augenhöhe mit den Kids. Grundlage von allem: Aufbau von Vertrauen und Verlässlichkeit der Beziehung auch bei Misserfolgen. „Wir schmeißen keinen raus, auch wenn es schwierig wird“. Wenn eine Behörde nach ersten Erfolgen einer „Maßnahme“ meine, nun sei doch alles auf einem guten Weg und man könne die Förderung einstellen, sei das kurzsichtig und der falsche Ansatz. „Die meisten Hilfen, die wir haben, waren billiger als die Maßnahmen vorher“.

Über erwachsene „Systemsprenger“ berichtete die Diplomsozialpädagogin Anne Sprenger. Sie war viele Jahre für ein Projekt in Düsseldorf verantwortlich, das genau diesen Menschen einen Platz in der Gesellschaft sichern soll, auf den sie im Übrigen – wie Sprenger unterstrich – nach dem Bundesteilhabegesetz Anspruch haben. Eindrucksvoll schilderte sie einige der Fälle, bei denen deutlich wurde, wie elementar wichtig es ist, den betreffenden Menschen eine eigene Wohnung zu verschaffen. Erst dann kann man wirklich beginnen, ihnen zu helfen, besser mit ihrer Umwelt klarzukommen und gewisse Regeln einzuhalten. Viel Wert legt man dabei auf die Einbeziehung des sozialen Umfelds. Deutliche Kritik übte Sprenger am schlechten „Entlassmanagement“ von Kliniken, vor allem aber am Fehlen von zugehenden Hilfen und einem Krisendienst, der diesen Namen auch verdient.

Die Tagung wurde ergänzt um Beiträge aus dem juristischen und lokalen Bereich. Zunächst umriss die Juristin Stefanie Ulrich (Fronhausen) den rechtlichen Rahmen, in den die Jugendhilfe eingebettet ist. Ulrich ist selbst in der Schulung des Personals der Jugendämter tätig. Sie verschwieg nicht, dass es sich um ein kompliziertes und mitunter widersprüchliches Gefüge handelt; wenn man sich gut auskenne, seien aber durchaus individuell „gestrickte“ Hilfelösungen möglich. Angehörigen empfahl sie, im Notfall ihre Rechte auch gerichtlich durchzusetzen. Susanne Funck, Diplompädagogin aus Laubach vom Verein für psychosoziale Therapie unterstrich die Notwendigkeit der Elternarbeit. Konkurrenz zwischen den verschiedenen Hilfseinrichtungen gefährde den Erfolg. Vor allem aber forderte Funck mehr Professionalität, bessere Ausbildung und Unterstützung für alle, die mit den „Systemsprengern“ arbeiten. Horst Mathiowetz vom Förderverein für seelische Gesundheit schilderte Beispiele, wie wichtig für die betroffenen Erkrankten das Bewusstsein ist, einen verlässlichen Ansprechpartner im Hintergrund zu haben. Mathiowetz berichtete auch über den Gemeindepsychiatrischen Verbund (GPV) im Landkreis Gießen, dessen stellvertretender Sprecher er ist. Der Verbund soll die Hilfseinrichtungen vernetzen und sie besser an den Hilfebedarf und die Wünsche der Betroffenen anpassen.