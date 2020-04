Tafelarbeit als "Beispiel gelebter Solidarität"

Jetzt teilen:

Giessen (red). Die "Gießener Tafel" ist wieder aktiv - unter gänzlich veränderten Vorzeichen. Die Ausgabe ist geschlossen, ein Lieferdienst wurde eingerichtet (der Anzeiger berichtete mehrfach). Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz informierte sich vor Ort über das Angebot des Diakonischen Werkes Gießen. "Empfänger sind zunächst Menschen über 65 Jahre und diejenigen, die schon vorher aufgrund einer Behinderung oder des Alters beliefert wurden", sagt Diakonie-Leiter Holger Claes. Die Lebensmittel werden in Kisten sortiert und an derzeit vier Tagen in der Woche von Fahrern "kontaktlos" übergeben. Viele der bislang für die "Tafel" arbeitenden Ehrenamtlichen gehören zu Risikogruppen - und viele hätten gern weitergemacht. "Wir haben viel telefoniert, um ihnen zu versichern, dass sie weiter Teil der Tafelarbeit sein werden", erklärt Koordinatorin Anna Conrad. "Aber Sicherheit geht vor und daher wurde das Team neu aufgestellt, zwei Drittel sind neu." Sie würden das Liefern überhaupt erst wieder ermöglichen.

"Sinnerfüllend"

"Mich freut, dass sich so viele Studierende gemeldet haben, um zu helfen. Die 'Tafel' ist ein tolles Beispiel für gelebte Solidarität in unserer Stadt. Mir ist klar, was für eine große Leistung hinter der Koordination von rund 300 Ehrenamtlichen in den verschiedenen Arbeitsbereichen steckt", lobte Grabe-Bolz. Die Arbeit sei "anstrengend, aber sinnerfüllend".

Bis zur vorübergehenden Schließung im März unterstützte die "Tafel" über 2800 Personen in über 800 Familien sowie zwölf soziale Organisationen. Die Oberbürgermeisterin ist "froh, dass die Diakonie überlegt, wie sie die Tafelarbeit vollumfänglich wieder aufnehmen kann". Mit einmaligen Ausgaben für Alleinerziehende sowie im Landkreis seien über Ostern bereits weitere Haushalte erreicht worden. Noch seien offene Fragen zu klären, so Holger Claes, "aber ich bin mir sicher, dass die Planungen bald abgeschlossen sind".