Tag der Denkmäler

GIESSEN - Der "Tag des offenen Denkmals" am Sonntag, 12. September, steht unter dem Motto "Sein & Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege". Die Untere Denkmalschutzbehörde der Stadt Gießen hat in Zusammenarbeit mit privaten Denkmaleigentümern ein interessantes Programm vorbereitet. Sie selbst lädt ein zu Führungen in der Basilika auf dem Schiffenberg und auf dem Alten Friedhof, zudem öffnen Privatleute und Initiativen ihre Liegenschaften. Soweit möglich, werden kleine Dokumentationsausstellungen präsentiert, um mit historischen Fotos und Plänen die Gebäude im Wandel anschaulich zu machen. Es wird gebeten, die Corona-Dokumente mitzuführen, zu vollständigem Impfschutz, Genesungsnachweis oder aktuellem Negativtest. Vor Ort gelten die üblichen Hygieneregeln. Listen mit Kontaktdaten müssen voraussichtlich noch geführt werden, wegen der Nachverfolgung in einem Infektionsfall. Für alle Führungen, vor allem im Innenraum, gilt eine begrenzte Teilnehmerzahl. Hier die Termine im Einzelnen:

Basilika auf dem Schiffenberg: geöffnet 12 - 18 Uhr (Verein Ehrenamt), Führung 10.30 Uhr, Dagmar Klein, Dauer ca. 60 Minuten, Treffpunkt Eingang Basilika, ohne Voranmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl (20 Personen).

Alter Friedhof: ganztägig geöffnet, Führung 18 Uhr, Dagmar Klein, Dauer ca. 60 Minuten, Treffpunkt Alter Friedhof nahe Eingang Licher Straße, ohne Voranmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl (25 Personen).

Alte Post/Telegrafenamt: nur mit Anmeldung, Führungen durch öffentliche Räumlichkeiten mit Kai Laumann, Uhrzeiten 10 Uhr, 10.30 Uhr und 11 Uhr, Dauer ca. 25 Minuten, Treffpunkt: Schranke im Hof der Alten Post, Bahnhofstraße 93, begrenzte Teilnehmerzahl, 3-G-Nachweis, Anmeldung per E-Mail unter info@kai-laumann.de.

Alter Schlachthof: Führung 14 Uhr, Dr. Wolfgang Lust, Dauer ca. 60 Minuten, Treffpunkt: Kalthalle, ohne Voranmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl (20 Personen).

Hotel & Restaurant Heyligenstaedt: Führung 12 Uhr, Dr. Wolfgang Lust, Dauer ca. 60 Minuten, Treffpunkt: Eingang Restaurant, ohne Voranmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl (20 Personen).

Quartier an der Wieseck im Bereich Lony- und Löberstraße: geöffnet: 11 - 17 Uhr, ohne Voranmeldung, Ausstellung auf der Wieseck-Brücke Goethestraße (bei trockenem Wetter) der Lokalen Agenda21-Gruppe "Fluss mit Flair".

Bismarckturm: geöffnet 14 - 18 Uhr, Erläuterungen bei Interesse durch Mitglieder des Fördervereins Bismarckturm.

Unterer Hardthof: Areal ab 14 Uhr geöffnet, 14.30 Uhr Führung, Ausstellung zu "Sein und Schein" in der Brauereiarchitektur.