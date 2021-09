Tag der offenen Tür bei der IJB

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Die gemeinnützige Gesellschaft für Integration, Jugend und Berufsbildung (IJB) lädt alle Kinder und Jugendlichen am Freitagnachmittag zum Tag der offenen Tür in die Kinder- und Jugendfarm „Hardtgärten“ im Ludwig-Schneider-Weg ein. Als Hauptattraktion präsentiert die IJB ab 14 Uhr die „Liedergärtner“ mit Live-Musik auf der neu angelegten Bühne. Darüber hinaus bietet die Arbeitsloseninitiative Gießen Kinderspiele wie ein Obstpuzzle, Wikinger-Schach, ein großes Yenga oder ein Dosenwurfspiel an.