Tag der offenen Tür in Gießener Moscheen

Auch die Ditib-Gemeinde öffnet ihre Türen.

GIESSEN - Vorurteile abbauen, Wissen aufbauen, Vertrauen schaffen - das möchte der "Tag der offenen Moschee". Bereits seit 25 Jahren findet dieser Tag, an dem rund 1000 Moscheen deutschlandweit teilnehmen, statt. In Gießen werden, wie schon in den vorangegangenen fünf Jahren, die Ditib-Gemeinde in der Marburger Straße 85a, die Islamische Gemeinde Buhara in der Marburger Straße 222 sowie die Islamische Gemeinde Gießen (IGG) in der Udersberger Straße ihre Pforten öffnen. "Der 3. Oktober ist ein fester Termin im Kalender der islamischen Gemeinden", betont Dr. Halit Aydin, Mitglied im Rat der Religionen und Vorstandsmitglied der Christlich-Islamischen Gesellschaft. Der "Tag der offenen Moschee" diene dem Kennenlernen verschiedener Kulturen und verfolge das Ziel, miteinander in einen konstruktiven Dialog zu treten. "Wir wollen einen Ort der Begegnung und des Austausches schaffen", erklärt er im Gespräch mit dieser Zeitung.

"Der Tag der offenen Moschee" sei eines der ältesten, aber nicht das einzige öffentliche Angebot der Muslime. In diesem Jahr stehe der Tag unter dem Motto "Moscheen gestern und heute". In den 60er Jahren kamen die ersten Muslime im Zuge der Arbeitsmigration nach Deutschland. Seitdem ist die Zahl der hier lebenden Muslime auf über vier Millionen gestiegen. Sie gründeten Vereine und Moscheen, um ihre Religion, ihre Kultur und Tradition auszuüben.

"Die rund 900 Mitglieder der drei muslimischen Gemeinden Ditib, IGMG Buhara und IGG sind in Gießen heimisch geworden und leisten ihren vielfältigen gesellschaftlichen Beitrag für das Gemeinwohl", erklärt Aydin. So fänden in den Moscheen viele Begegnungen statt, wie beispielsweise Schulbesuche, Sitzungen der Christlich-Islamischen Gesellschaft oder des Rats der Religionen. Dies soll am "Tag der offenen Moscheen" weiter intensiviert werden.

Im vergangenen Jahr konnte der "Tag der offenen Moschee" Corona-bedingt nicht stattfinden. In den Jahren zuvor sei man mit dieser Veranstaltung aber stets auf positive Resonanz gestoßen, unterstreicht Halit Aydin, der zu Beginn um 14.30 Uhr einen kurzen Vortrag in der Buhara-Moschee halten wird.

Im Anschluss werden die jeweiligen Vorstandsvorsitzenden ihre Moscheen vorstellen. Einer Präsentation folgt eine Fragerunde mit anschließendem gemeinsamem Essen und Trinken. Der Tag wird gegen 16.30 Uhr mit einem Gebet enden. Es gilt die 3G-Regelung.