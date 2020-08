Tageskontingent wurde im Gießener Freibad Ringallee bislang noch nicht erreicht

Allerlei Vorkehrungen sollen in diesem Jahr die Sicherheit der Besucher in der Ringallee gewährleisten. (Fotos: Moor)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Im Schwimmbecken werden kraulend Bahnen gezogen. Am Beckenrand sitzt man für ein Schwätzchen zusammen. Es wirkt alles normal, wenngleich etwas ruhig, im Freibad Ringallee. Wären da nicht überall die Hinweisschilder und die Abgrenzungen im Beckenrand. Seit Anfang Juli haben die drei großen Gießener Bäder wieder geöffnet – neben dem Freibad auch das Westbad sowie Badezentrum Ringallee, der Betrieb geht jedoch mit einigen „Corona-Bedingungen“ einher. Wird das Angebot trotzdem gut angenommen und wie kommen die Gäste mit den Regelungen zurecht?

Die Neuerungen fangen schon beim Einlass an – Tagestickets müssen online gebucht werden und werden schon weit vor dem Kassenhäuschen von einer Sicherheitskraft kontrolliert. Besitzer von Dauerkarten oder Semestertickets müssen zudem bei jedem Besuch ihre Kontaktdaten hinterlassen. Die Besucherzahl ist stark begrenzt – befanden sich in Spitzenzeiten bis zu 5000 Menschen auf dem Areal an der Wieseckaue, ist das Tageslimit momentan bei 500 Personen; davon wird ein Kontingent für Dauerkartenbesitzer vorbehalten.

„Die Menschen sind froh über die Öffnung“, kann Sabine Kaiser, Schwimmbadleiterin des Badezentrums Ringallee, berichten. Einen regelrechten Ansturm konnte man im Freibad zwar nicht beobachten – die langjährigen Stammgäste hätten jedoch direkt am ersten Betriebstag vor der Tür gestanden.

Fotos Allerlei Vorkehrungen sollen in diesem Jahr die Sicherheit der Besucher in der Ringallee gewährleisten. Fotos: Moor So soll geschwommen werden. 2

Es gibt inzwischen eine „Einbahnstraßenregelung“ in der Ringallee: Ein- und Ausgang zum Freibadgelände wurden räumlich weit voneinander getrennt, ebenso die Zugänge zu den Becken selbst. Somit könne man zählen wie viele Menschen sich im Wasser befänden, da es auch hier Begrenzungen gebe, erläutert Kaiser. In vier Bahnen wurde das Schwimmerbecken unterteilt mit der Anweisung, innerhalb derer gegen den Uhrzeigersinn die Bahnen zu ziehen. Zudem wären auch Plätze in der Dusche, Umkleide und den Toiletten reduziert, um den Abstand gewährleisten zu können. Die Umstellung funktioniere gut, würden sich fast alle Besucher problemlos an die Regeln halten. Hinweisschilder und Flyer machen die Gäste auf die Einschränkungen aufmerksam, bei mehr Betrieb und nach Bedarf gebe es zudem Info-Durchsagen über den Lautsprecher.

„Ich bin sehr froh, dass uns dieses Angebot zur Verfügung gestellt wurde“, erklärt Ruth von Förster-Kamlah. Seit Jahren Stammgast, sei sie, wenn es das Wetter erlaube, vom ersten bis zum letzten Öffnungstag in der Ringallee. „Die Disziplin und Rücksichtnahme unter den Besuchern ist sehr gut“, lobt sie. Dies mag auch daran liegen, dass vormittags vor allem die „Frühschwimmer“ im Freibad unterwegs sind, eine lose Gruppe, die sich über die Jahre kennengelernt und angefreundet hat. „Man kann sich nicht schlecht benehmen, wenn einen die anderen alle kennen“, schmunzelt sie. Neben den „Frühschwimmern“ hätten aber wohl vor allem die Jüngeren die Freibadöffnung bejubelt. Das bestätigen auch Maja Tacke und Manuela Ebert, die mit einer Gruppe Vorschulkinder der Wiesecker Kita „Maria Juchacz“ zu einen Ausflug ins Freibad gekommen sind. Man habe den Kindern, die nach den Ferien in die Schule kommen, „zum Abschluss noch mal etwas bieten wollen“, und die Kinder würden sich riesig freuen, mal wieder ins Wasser zu kommen. Außerdem freuen die beiden Erzieherinnen sich, dass der Kiosk im Freibad ebenfalls geöffnet hat – dort habe man schon das Mittagessen vorbestellt.

Über die Öffnung freut sich auch Familie Hermann aus Linden, die mit ihren zwei Kindern sowie zwei ihrer Freunde in die Ringallee gekommen sind. Die Familie habe schon die vergangenen Sommer eher in den Gießener Bädern verbracht, erklärte Vater Uwe – üblicherweise im Freibad Lützellinden, welches bisher geschlossen geblieben ist. Das Freibad in Linden selbst sei nur bedingt eine gute Alternative gewesen, da dort die Spielgeräte noch gesperrt seien. Daher weiche man auf die Ringallee aus, die man seit der Öffnung bei gutem Wetter fast täglich besucht habe. „Das ist der Urlaub des kleinen Mannes“, lacht Uwe Herrmann. Die Regeln im Freibad seien gut umsetzbar, und auch das Online-Ticket-Verfahren würde gut funktionieren.

Auch Studentin Greta Rossmann ist froh, wieder ins Schwimmbecken springen zu können – das ganze Jahr über geht sie regelmäßig schwimmen, freut sich aber gerade im Sommer darüber, dafür das Semesterticket nutzen zu können, der Einlass sei auch hier gut geregelt. Meist komme sie am Vormittag, da man dort noch relativ entspannt schwimmen könne, gegen Nachmittag werde es wieder voller. Sie habe allerdings das Gefühl, dass vergleichsweise wenige Studierende in der Ringallee seien – vermutlich aufgrund der Semesterferien.

Seit der Öffnung am 4. Juli bis zum 27. Juli besuchten rund 8300 Gäste das Freibad Ringallee, das zwei Tage später eröffnete Westbad kann rund 1500, das Badezentrum Ringallee seit dem 15. Juli knapp 1000 Besucher verzeichnen. Laut Ina Weller, Sprecherin der Stadtwerke Gießen, habe es seitdem noch keinen Tag gegeben, an dem das Tageskontingent voll ausgeschöpft wurde, was sie auf die bisherige Wetterlage zurückführt. Da für das kommende Wochenende jedoch sehr hohe Temperaturen angekündigt wurden, rechne sie dann mit einem Anstieg der Besucherzahlen.