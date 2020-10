Tageswanderung über 16 Kilometer auf dem Wetterweg

Jetzt teilen:

GIESSEN - (red). Der VHC Gießen lädt Mitglieder und Gäste für Sonntag, den 11. Oktober zu einer Tageswanderung auf dem Wetterweg zum Kloster Arnsburg ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr auf dem „Brandplatz“ zwecks Bildung von Fahrgemeinschaften unter Beachtung der Corona-Bestimmungen. Die Wanderung startet um 9.30 Uhr am Parkplatz „Am Wall“ in Lich. Die Wanderung führt durch den Schlosspark in das Gottesackertal entlang der Wetter zu den Peterseen. Auf dem Jägerpfad wird zum Kloster Arnsburg, zur Ruine Arnsburg am Hainsfeld und weiter zum Römerkastell Alteburg gewandert. Über die Wetterbrücke geht es weiter nach Muschenheim. Danach geht es bergauf zum „Kratzert“ mit seinem Limesturm und schönem Panorama-Rundblick. Über Birklar und den Hardberg geht es nach 16,5 km und 300 Höhenmetern zurück nach Lich. Wegen der Corona-Pandemie ist Rucksackverpflegung angesagt. Infos unter 06406/6568.