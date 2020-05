Jetzt teilen:

Giessen (red). Am Sonntag, 24. Mai um 19.30 Uhr lädt der Pfarreienverbund Gießen erstmals wieder zu einem Taizégebet in die St. Thomas Morus Kirche, Grünberger Straße 80, ein. Aufgrund der Corona-Bestimmungen wird um Anmeldung gebeten: telefonisch unter 0641/45010, per E-Mail an gottesdienste@morusfreunde.de oder über eine "Doodle"-Liste auf der Homepage www.st-thomas-morus-giessen.de.