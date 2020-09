Tankstellen für E-Autos in Wieseck?

Einbahnstraße und/oder Fahrradstraße? Einmal mehr war die Karl-Benner-Straße Diskussionspunkt im Ortsbeirat. Foto: Jung

GIESSEN-WIESECK. Nach einer Pause von sieben Monaten traf sich der Wiesecker Ortsbeirat jetzt zum ersten Mal in der Corona-Krise - wegen der erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln an anderer Stelle und dort mit schlechten Akustik-Bedingungen. Der Saalbau Schepers mag für Singstunden ideal sein, doch ohne Mikrofon und Lautsprecher taugt der große Raum nicht für eine Sitzung, wie die Beiratsmitglieder sowie die Pressevertreter und die Schriftführerin am Ende übereinstimmend feststellten.

Gut, dass alle nur eine kurze Tagesordnung hinter sich bringen mussten, was dennoch nicht nur für den Leiter der Zusammenkunft, den stellvertretenden Ortsvorsteher Michael Oswald, wegen der schlechten Verständigung eine Herausforderung war.

Der Antrag von Klaus Zimmermann (SPD) auf Änderung der Beschilderung in der Karl-Benner-Straße war durch die Einrichtung der Tempo-30-Zone überholt und wurde zurückgezogen.

Bürgerfragestunde

Dennoch kam der Straßenzug bei der Bürgerfragestunde noch einmal zur Sprache: Ein Bürger machte den Vorschlag, dort eine Einbahnstraße einzurichten, und löste damit eine lebhafte Diskussion im Gremium über den Verkehr in Wieseck und das Verhalten der Autofahrer aus. Wieder bemängelten die Anwesenden das Abstellen der Autos auf den Straßen, obwohl meist auf den Grundstücken genug Platz vorhanden sei. FDP-Vertreter Jörg Schleher ist wohl ein gutes Beispiel, dass es anders geht, wie er berichtete. Er baute auf seinem Grundstück Einstellplätze. "E-Tankstellen in Wieseck - wo und wann?", fragte Klaus Zimmermann in einem weiteren Antrag. In Wieseck gibt es noch keine öffentlichen Tankstellen für die Elektroautos. Die staatliche Förderung erhöhe den Kauf von E-Autos, meint Zimmermann. Deshalb will er von der Stadt wissen, an welchen Orten Tankstellen für die Stromer gebaut werden können und mit welchem Zeitfenster zu rechnen ist. Aus der Runde wurden für mögliche Standorte der Festplatz und der Edeka-Markt vorgeschlagen.

Während Anette Vogelhöfer (FW) mit einem batteriegetriebenen Auto liebäugelt, sprach sich Norbert Kress (BUF) gegen diese Art der Fortbewegung aus und enthielt sich. Für ihn ist sie nicht umweltfreundlich, insbesondere was die Fertigung der Akkus betrifft. Mit Enthaltung votierte Jörg Schleher (FDP). Aus dem Stadthaus wurde dem Ortsbeirat mitgeteilt, es werde geprüft, ob die Voraussetzungen zur Einrichtung von Fahrradstraßen in der Karl-Benner-Straße und im Wingert gegeben sind.

Straßenschäden

Vom Ortsbeirat kam Ende vergangenen Jahres die Anregung, in der Kornblumenstraße und der Grabenstraße Teile der Fahrbahndecke zu erneuern. Bei der zuletzt durchgeführten Erneuerung von Abschnitten der Kornblumenstraße beziehungsweise deren Fahrbahnrändern, sei aus wirtschaftlichen Gründen nicht die gesamte Straße repariert worden. Es werde aber sehr wohl versucht werden, die gravierendsten Schäden zu beseitigen, erfuhr der Ortsbeirat jetzt.