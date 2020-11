Tankstellenüberfall in Gießen: Gutachter sieht keine Gefahr mehr

Drei Stunden dauert die Erstattung des psychiatrischen Gutachtens. Der Sachverständige kommt zu einem anderen Schluss als noch vor wenigen Wochen. Symbolfoto: Mosel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Bei der Einlieferung in die Psychiatrie war die 51-Jährige in besorgniserregendem Zustand. Ärzte beschrieben die Frau bei der Aufnahme als "maximal verwirrt, hysterisch und ängstlich". Aber auch "bedrohlich, aggressiv und wahnhaft" soll sie am Abend des 26. Dezember 2019 gewesen sein. Am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages hatte die Gießenerin den Angestellten einer Tankstelle in der Marburger Straße mit einem Elektroschocker bedroht und so Getränkedosen im Wert von rund 40 Euro erbeutet. Anschließend verschanzte sie sich - mit einem Messer bewaffnet - in ihrer Wohnung in Wieseck und drohte, das Haus in Brand zu setzen. Letztlich schaffte es erst ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei, die 51-Jährige zu überwältigen.

Befreundeter Arzt

Da sie zum Tatzeitpunkt unter einer akuten Psychose gelitten haben soll, geht es bei der juristischen Aufarbeitung vor der Neunten Großen Strafkammer des Gießener Landgerichts nicht um eine Haftstrafe wegen räuberischer Erpressung. Die Beschuldigte könnte stattdessen in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Allerdings sieht der Sachverständige in ihr keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr - noch vor wenigen Wochen war er anderer Meinung.

Dass die Gerichtsverhandlung sie emotional mitnimmt, ist der Bürokauffrau anzusehen. Mehrmals stehen Tränen in ihren Augen, vor allem dann, wenn es um den möglichen Maßregelvollzug geht. "Wie ein Damokles-Schwert" schwebe der unsichere Prozessausgang über ihr, schildert der psychiatrische Gutachter Prof. Phillip Grant seinen Eindruck. Die Beschuldigte selbst, die vor der Tat noch nie straffällig in Erscheinung getreten ist, kann "nicht erklären, wieso das passiert ist". Die Ursachen liegen zum Teil offenbar in der frühen Kindheit.

Schon seit ihrem fünften Lebensjahr leide sie unter "extremen Angstzuständen", schildert die 51-Jährige. Häufig habe sie das Gefühl gehabt, den hohen Ansprüchen nicht gerecht werden zu können. Von Kindesbeinen an von Verlust- und Versagensangst geplagt, war das Angebot eines befreundeten Arztes wohl fatal. Der verschrieb der Frau über Jahrzehnte starke angstlösende und beruhigende Medikamente, ohne sie überhaupt näher untersucht oder an einen Spezialisten weiterverwiesen zu haben. Vor drei Jahren wurde die Situation für die Beschuldigte dann zunehmend belastender. Die - sehr abrupte - Trennung von ihrem Ehemann habe ihr "den Boden unter den Füßen weggerissen". Da beide auch geschäftlich Partner waren, ging dies für die Frau auch mit Arbeitslosigkeit einher. Kurz darauf verstarb ihre Mutter, ein weiteres Familienmitglied erkrankte schwer, ein sehr guter Freund brach den Kontakt ab. Ab Herbst 2019 "habe ich mein Leben dann überhaupt nicht mehr auf die Reihe bekommen". Die Angstzustände seien so schlimm geworden, dass sie sich kaum mehr aus dem Haus getraut habe. Gleichzeitig verfünffachte die 51-Jährige die Dosis ihrer Medikamente und trank nach eigenen Angaben bis zu sieben Liter Weinschorle am Tag. Einen stationären Entzug brach sie neun Tage vor der Tat ab.

Schuldunfähigkeit attestiert

Für Phillip Grant, Professor für Psychopathologie mit dem Schwerpunkt Psychose-Forschung, ist die sprunghafte Entwicklung "eine eindeutige Reaktion auf eine Belastungssituation". Der Sachverständige stützt sein Gutachten auch auf Gespräche mit Personen aus dem Umfeld der 51-Jährigen, wie den erwachsenen Söhnen, der zuständigen Sozialarbeiterin und der Bezugspsychologin aus der Tagesklinik. Sehr spezifische, "lebenslange Ängste" stünden bei der Beschuldigten "ganz klar im Vordergrund". Nach dem Abbruch des Entzugs sei dann "alles zusammengekommen". Grant geht davon aus, dass die Frau in der Folge eine "schwere, angstgebundene Anpassungsstörung" entwickelt hat, verstärkt durch soziale Isolation, Alkoholmissbrauch und Mangelernährung. Konkret diagnostiziert der Psychologe eine "polymorphe psychotische Störung mit Schizophrenie-Symptomen". Die Betroffenen seien unfähig, Puzzleteile zu einem Bild zusammenzufügen. In der Tankstelle habe die 51-Jährige "im Zustand akut manifestierter Angst" das Unrecht der Tat nicht erkennen können - und demnach ohne Schuld gehandelt.

Rund drei Stunden nimmt Grants Gutachten, das teilweise in einen juristischen Diskurs übergeht, in Anspruch. "Ich habe selten in einer Sitzung erlebt, dass wir uns so lange mit einem Sachverständigen unterhalten", verdeutlicht der Vorsitzende Richter Dr. Klaus Bergmann. Insbesondere, weil sich der Psychologe bei der Einschätzung der Rückfallgefahr zunächst nicht recht festlegen will, gibt es zahlreiche Anschlussfragen. "Wären denn ohne eine Unterbringung weitere Taten zu erwarten?", fordert Bergmann eine konkrete Aussage. Im Mai und Oktober hatte Grant in seinen schriftlichen Gutachten noch ausgeführt, dass ein Rückfall und damit eine Gefährdung der Allgemeinheit durchaus möglich sei. Nun verneint der Psychologe das. Die Beschuldigte habe inzwischen "große Fortschritte" gemacht, sei "maximal einsichtig", therapiemotiviert und medikamentös gut eingestellt. Dazu stehe sie "nicht mehr alleine da, mit einem dubiosen Pillenpfuscher".

Der Prozess wird fortgesetzt.