Tannenzauber in Gießener Nordstadt

GIESSEN - Für die Nordstadt-Kitas ist es in der Vorweihnachtszeit ein jährliches Ereignis: Die Kinder, ihre Eltern und Erzieher basteln in wochenlanger Vorarbeit Baumschmuck und beim Tannenzauber auf dem Marktplatz des Nordstadtzentrums wird in einer gemeinsamen Aktion der Baum dekoriert. Bei dem Event kommen alljährlich Kinder der umliegenden Kindertagesstätten mit ihren Betreuern und Eltern zusammen. Dabei wird um den vom Gartenamt gespendeten Weihnachtsbaum gemeinsam mit vielen Bewohnern und unterstützt durch den Posaunenchor Wieseck gesungen und im Anschluss bei Kinderpunsch, Glühwein, Muffins und Kuchen der Abend genossen.

In diesem von Corona geprägten Jahr haben die Nordstadt-Kitas ein Konzept ausgearbeitet, um den Tannenzauber gerade trotz aller Missstände stattfinden zu lassen: An den einzelnen Wochentagen besuchten die Kitas mit ihren insgesamt 350 Kindern in kleinen Gruppen über den Tag verteilt im Nordstadtzentrum den Tannenbaum, um diesen zu schmücken und gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Der Nordstadtverein hatte mit einem Schoko-Nikolaus und kleinen Geschenktütchen zum Abschluss immer eine kleine Überraschung für die Kinder parat, um für ein bisschen Freude zu sorgen.

Dazu Lutz Perkitny, Leiter des Nordstadtzentrums: "Dem Verein ist es wichtig, mit dem Tannenbaum auch den Bewohnern des Stadtteils ein Stück Normalität und vor allem ein wenig Freude in dieser schwierigen Zeit zu vermitteln." Dies ist gelungen. Zahlreiche Passanten blieben am Baum stehen, um ihn zu betrachten oder auch den Kindern beim Schmücken und Singen beizuwohnen. Alle Beteiligten freuen sich bereits jetzt auf einen hoffentlich wieder normalen Tannenzauber im kommenden Jahr.