Tanz in der Tiefgarage und auf der Theaterfassade

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Nicht nur Corona, jetzt auch noch der Regen! Das haben die hochmotivierten Tänzerinnen und Tänzer des Stadttheaters Gießen nicht verdient. Doch die jungen Bewegungskünstler ließen sich nicht verdrießen, als just zum Beginn ihrer Live-Präsentation auf den Stufen des Stadttheaters feine Tropfen einsetzten. Voller Elan flogen 22 durchtrainierte Beine über die Stufen vor dem "Denkmal bürgerlichen Gemeinsinns". Gemeinsam und als Solisten zeigten die Mitglieder der Tanzcompagnie Gießen unter Leitung von Ballettdirektor Tarek Assam elf kunstvolle und unterhaltsame Kurz-Choreografien unter dem Titel "Digital Life".

Das internationale Festival TanzArt Ostwest, das sonst immer an Pfingsten stattfindet, wird nun am letzten Augustwochenende nachgeholt. Das vergangene Corona-Jahr hatte keinerlei Bühnen-Aktivitäten zugelassen. Jetzt also der Neustart: Das Festival eröffnet mit Videoformaten und Live-Auftritten die Veranstaltungsreihe "Gießener Auftritte". Diese finden an den folgenden fünf Wochenenden in Form von Videopräsentationen auf dem Berliner Platz statt.

Endlich wieder live

Doch zunächst eröffnete Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz die TanzArt in der Tiefgarage unter dem Berliner Platz: Ein Ort, der schon vor Corona hin und wieder von Chören und auch von der Tanzcompagnie als Aufführungsort genutzt wurde, wobei von einigen Besuchern freilich immer wieder die Luftqualität hinterfragt wurde. Doch in Corona-Zeiten darf man nicht zimperlich sein. Tänzerinnen, Tänzer und Besucher jedenfalls waren richtiggehend euphorisiert, endlich wieder live Tanz erleben und präsentieren zu dürfen. "Theaterfreunde haben eine entbehrungsreiche Zeit hinter sich" konstatierte Grabe-Bolz, die zudem zwei "sehr spannende Aufführungen" ankündigte. Der Auftakt mit der Tchekpo Dance Company (Bielefeld-Westafrika). "Pour Miles D." war eine Hommage an den Jazztrompeter Miles Davis. Wie kaum ein anderer hat er den zeitgenössischen Jazz geprägt und wurde auch wegen seines Engagements gegen rassistische Diskriminierung weltweit verehrt. Der schwarze Tänzer Tschekpo Dan Agbetou verwendet für seine Annäherung eine bestimmte Technik des Jazzrock-Tanzes, genannt "Jeux de Jambe". So wird der Eindruck erweckt, als ob, im übertragenen Sinn, der Tänzer mit seinen Beinen Trompete spielt. Viel Applaus gab es für den Tänzer, der mit viel Feingefühl und Power eine intensive Symbiose von Tanz, Schauspiel und Musik vorstellte.

Fotos Tchekpo Dan Agbetoubot mit seinem Jazzrock-Tanz in der Tiefgarage eine Hommage an den legendären Miles Davis. Fotos: Rolf K. Wegst 2

Dass dem Stadttheater an der Bewegung "Black Live matters" gelegen ist, zeigte auch der zweite Beitrag, bei dem ebenfalls ein schwarzer Tänzer (Gold Mayanga) Kunstfertigkeit und Körpergefühl präsentierte. An dem Duett "Adonde" war die Tänzerin Nona Munnix beteiligt, die zusammen mit ihrem Kollegen das wohlbekannte Mann-Frau-Spiel zeigte: Annähern, Hingabe, verlorenes Vertrauen. Zum Schluss sind beide Partner wieder allein. Eine einprägsame Choreografie mit Tempo und Verve der Compagnie Irene K. (Belgien).

Weiter ging es dann weiter ins Freie: Nach dem Auftritt der beiden Gäste kam nun die gastgebende Tanzcompagnie Gießen zum Einsatz, die sich, wie anfangs erwähnt, mit einer höchst lebendigen Live-Performance auf den Stufen des Stadttheaters beim Publikum zurückmeldete. Auch für die Site- Specific-Performance, mit der die TanzArt traditionell einen besonderen Ort in der Stadt bespielt, wurden neue Wege eingeschlagen. Das Studio6 aus Berlin kreierte eigens für die Fassade des Stadttheaters ein Videomapping, in das Tanzvideos effektvoll eingearbeitet sind. Das imposante Gebäude zeigte sich dadurch in völlig neuer Perspektive und bot ein Tanz-Film-Architektur-Erlebnis der besonderen Art.

PROGRAMM In der Tiefgarage unter dem Gießener Rathaus sind am heutigen Samstag und morgigen Sonntag (jeweils 19 Uhr) weitere Vorführungen der internationalen Tanzszene zu sehen. Weiter geht es jeweils um 21 Uhr mit einem Tanzprogramm auf der LED-Wand auf dem Berliner Platz sowie um 22 Uhr auf der Fassade des Stadttheaters. Der Besuch ist kostenlos, Tickets sollten kostenlos über die Homepage des Stadttheaters reserviert werden. Das komplette Programm der anschließend jeweils an den Wochenenden laufenden Reihe "Gießener Auftritte" läuft bis zum 26. September. (uhg)

Nun könnte man annehmen, auf Video- und Online-Formate hat nach 18 Monaten Corona-Zwangspause keiner mehr so richtig Lust. Präsenz ist angesagt! Doch, was die Tanzcompagnie mit Unterstützung von Studio6 auf die Theaterfassade gezaubert hat, lässt keinen Überdruss aufkommen, sondern ist ausgesprochen spannend und reizvoll. Präsentiert werden zwölf Solo-Arbeiten von Mitgliedern der Tanzcompagnie Gießen, die sich im Laufe der Pandemie-Monate mit Videotanz auseinandergesetzt hatten. Als Thema hatten sie sich an einem Objekt, einer Farbe und einem Text orientiert. Die Musik, ausgezeichnete Klangbeispiele für eine Open-Air-Präsentation, steuerten Patrick Schimanski und Luis Eon bei. So war das Programm für Augen wie Ohren gleichermaßen attraktiv, ähnliche Darbietungen werden auch Samstag und Sonntag von 22 bis 23 Uhr gezeigt. Unbedingt anschauen wird empfohlen.