"TanzArt"-Magazin blick auf 17 Jahre des Gießener Festivals zurück

GIESSEN - Auch die aktuelle Reihe des stets am Pfingstwochenende veranstalteten "TanzArt ostwest-Festivals" fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Beeindruckende Choreografien und Körperbilder von hochkarätigen Ensembles aus aller Welt bekommt das Gießener Publikum also diesmal leider nicht zu sehen. Dafür aber gibt es nun ein aufwändig gestaltetes und dennoch kostenloses Festivalmagazin, das mit zahlreichen Bildern und vielen Textbeiträgen auf die vergangenen 17 Jahre "TanzArt" zurückblickt. Es zeigt eindrucksvoll, welch besonderen Stellenwert sich dieses Ereignis im Kulturkalender der Stadt und weit darüber hinaus erobert hat.

Schon beim ersten Blättern durch das 68 Seiten starke Hochglanzmagazin zeigt sich, wo seit dem Start der Reihe überall aufregender zeitgenössischer Tanz zu entdecken war. Zur Bühne der insgesamt 116 beteiligten nationalen und internationalen Ensembles - darunter natürlich auch die gastgebende Gießener Compagnie - wurden in den vergangenen Jahren neben dem Stadttheater und der taT-Studiobühne etwa das Foyer des Uni-Klinikums, der Hubschrauber-Hangar des Luftrettungszentrums oder der Saal des Stadtparlaments im Rathaus. Mit dem Öffnen des Festivals nach draußen habe Gießen damals unter dem Labelnamen "Site Specifics" neue Wege beschritten, sagt Tarek Assam, langjähriger Ballettdirektor des Stadttheaters und künstlerischer Kopf des Festivals, bei der Pressevorstellung des Magazins. Mittlerweile haben sich laut Assam viele andere Städte und Compagnien dieses Konzept abgeschaut, während das Gießener Tanzereignis ein breites Publikum anziehe, das auch von weit jenseits der Stadt- und Kreisgrenzen anreist. Hinzu kommt die das Programm traditionell abschließende Tanz-Gala im Stadttheater, die längst "zum gesellschaftlichen Event geworden ist", wie die Journalistin Dagmar Klein in ihrer Magazin-Rückschau auf die vergangenen 17 Jahre schreibt.

Geplant war ursprünglich, in diesem Jahr eine Broschüre anlässlich des 18. Geburtstags des Festivals zusammenzustellen. Dann ergab sich im Lockdown die Gelegenheit, sich beim Land Hessen für Projektstipendien zu bewerben. Auf Anregung von Assam und Tanzdramaturg Johannes Bergmann nahm das Redaktionstrio, bestehend aus Dagmar Klein sowie Juliane Sersch, Musikwissenschaftlerin und Festival-Organisatorin seit 2020, sowie der Grafikdesignerin Marie Claire Kazandjian, die Gelegenheit wahr, um die Chronik in einem größeren Rahmen anzugehen. Sie erhielten im November die Zusage für die entsprechende finanzielle Ausstattung und hatten dann ein halbes Jahr Zeit, das Magazin fertigzustellen. "Das ist uns punktgenau gelungen", freut sich Dagmar Klein, die das Tanzfestival von Anfang an als Journalistin begleitet.

Auch in einem Bahnhofsschließfach können Tanzbilder entstehen, wie hier bei dieser Gießener Premiere von "World Wi(l)de Walking" aus dem Jahr 2016. Foto: Wegst

Für die Arbeit ist das Redaktionstrio tief ins Archiv gestiegen und hat zahlreiche Fotos zusammengetragen, die nun im Magazin an herausragende Tanzereignisse erinnern. Außerdem wurden viele Beteiligte angeschrieben und um eigene Beiträge gebeten. Es gibt etwa Gespräche mit der langjährigen Beteiligten Irene Kalbusch, dem Festival-Fotografen Rolf K. Wegst sowie zahlreiche Beiträge von Tänzern und Choreografen.

Dazu gehört auch ein Interview mit der Theatermacherin Mechthild Hobl-Friedrich, die das Festival zusammen mit Tarek Assam im Jahr 1997 aus der Taufe gehoben hat. Beide arbeiteten zeitweise in Ostdeutschland, wo sie ähnliche Erfahrungen sammelten. Dort war der Tanz in den 90ern noch viel stärker vom klassischen Ballett russischer Prägung und der Tradition der Volkstänze beeinflusst, während im Westen der zeitgenössische Tanz und das Tanztheater dominierten, erinnert sich Hobl-Friedrich. So entstand eine erste, von dem Duo initiierte Low-Budget-Gala in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt), die Impulse aus beiden Tanzwelten aufnahm. Dazu wurde zusammen mit rund zehn Ballettdirektoren verschiedener Städte ein Netzwerk geknüpft, das in den folgenden Jahren für einen regen Austausch sorgte - und bald auch für den Namen des Festivals sorgte. Nachdem Assam 2003 nach Gießen wechselte und in Stadttheater-Intendantin Cathérine Miville eine Förderin seiner Idee fand, wurde fortan Gießen zur Heimat von "Tanz-Art ostwest".

"Seitdem ist es vielfältiger, länger, größer und wohl auch prominenter geworden", bilanziert Hobl-Friedrich im Magazin. Und für Assam ist das Festival zunehmend zu einem Aushängeschild des Stadttheaters geworden, das mittlerweile regelmäßig mit Ensembles aus China zusammenarbeitet. Corona soll dieses beeindruckende Projekt nun nicht zum Erliegen bringen. Assam versichert: "Wir machen weiter." Und das nicht erst irgendwann. Der Ballettdirektor berichtet, dass sich sein Ensemble derzeit intensiv auf die Wiederaufnahme von Tanzstücken vorbereitet. Wenn alles klappt und die Behörden grünes Licht geben, könnte noch in den nächsten Wochen eine öffentliche Aufführung gezeigt werden.

Das zweisprachige "TanzArt"-Magazin (Deutsch und Englisch) wurde zunächst in einer Auflage von 2500 Stück gedruckt. Es liegt ab sofort kostenlos an folgenden Orten in Gießen aus: Tourist-Information, Stadtbibliothek, Rathaus (Kulturamt), Oberhessisches Museum, Mathematikum. Zudem gibt es eine Online-Version, die im Internet zu sehen ist: www.tanzart-ostwest.de.