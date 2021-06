Tanzen mit "Let's Dance"-Stars

Jetzt teilen:

GIESSEN - Ein besonderes Highlight steht allen Tanzbegeisterten am 28. August bevor: Die diesjährigen Let's Dance-Sieger und Vize-Weltmeister Valentin und Renata Lusin werden heimischen Tanzpaaren in verschiedenen Workshops attraktive Figuren und technische Finessen näherbringen. Die Workshops sind nicht für Turniertänzer, sondern für Hobbytänzer mit Vorkenntnissen gedacht. Zur Teilnahme ist ein tagesaktueller Test oder ein Impf- / Genesenen-Nachweis erforderlich. Alle Workshops finden in der Tanzschule Bäulke in Gießen statt. Weitere Infos und Anmeldung unter: 0641/47970 oder www.tanzschule-baeulke.de.