Tapferes Schneiderlein in Caritas-Kita

GIESSEN - "Das tapfere Schneiderlein" war in der Kindertagesstätte und Familienzentrum Bernhard Itzel zu Gast. Das Tinko Theater führte das Märchen bei strahlendem Sonnenschein im Garten der Kita des Caritasverbandes auf - zur großen Freude der Kinder. Die Erzieherinnen und Erzieher hatten im Vorfeld mit den Jungen und Mädchen das Märchen gelesen und so konnten die Kleinen den Schauspielern bei vielen Fragen weiterhelfen und hatten gute Lösungsvorschläge, wenn das Schneiderlein einmal in Bedrängnis kam. Kinder, denen es zu aufregend wurde, hatten in der Sandkiste eine Ausweichmöglichkeit und konnten aus sicherer Entfernung immer mal wieder schauen, wie sich das Märchen entwickelte.