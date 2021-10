Tarek Assam verlässt Gießener Stadttheater nach 20 Jahren

Tarek Assam sieht "unvereinbare ästhetische und strukturelle Positionen" zur neuen Leitung des Hauses, die ab 2022 die langjährige Intendantin Cahtérine Miville ablöst. Foto: Assam

GIESSEN (RED) - Tarek Assam wird mit Ende der Spielzeit 2021/22 das Stadttheater Gießen verlassen und die Position des Ballettdirektors der Tanzcompagnie Gießen beenden. Das berichtet das Stadttheater in einer Pressemitteilung. Seit Assam 2002 die Berufung zur Leitung der Tanzcompagnie als Ballettdirektor am Stadttheater übernahm, sei es ihm gelungen, Tanz in Gießen neu zu positionieren, in der Stadtgesellschaft zu vernetzen und darüber hinaus die Tanzcompagnie Gießen regional und international zu etablieren.

Mit seinem Team habe er die Arbeit der Tanzcompagnie als Ballettdirektor und Choreograf über regionale, nationale und internationale Grenzen hinausführen können, heißt es in der Mitteilung weiter. Als künstlerischer Leiter und Mitbegründer des TanzArt ostwest-Netzwerks habe Assam das Festival und das Netzwerk über 26 Jahre international mit aufgebaut und nach Gießen gebracht.

Das TanzArt-Festival sei im Zusammenhang mit dem TanzArt-Netzwerk zentraler Bestandteil der Stadt- und Regionalkultur geworden. Es wird vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der Stadt Gießen und der Hessischen Theaterakademie gefördert. Regelmäßig seien große Sonderprojekte, etwa über Anträge bei der Bundeskulturstiftung realisiert worden: Tanzfonds Erbe; Tanzfonds Schule, Gießen Tanzt, die großformatige Aufführung von "Surrogate Cities" in der Gießener Osthalle sowie zuletzt die "Gießener Auftritte" mit Videoprojektionen auf der Fassade des Theaters sowie auf dem Berliner Platz.

Darüber hinaus wurden zahlreiche von Tarek Assam initiierte regionale Kooperationen, etwa mit dem Uniklinikum Gießen/Marburg, der Evangelischen Kirche, der Hessischen Theaterakademie, zum festen Bestandteil der Arbeit der Tanzcompagnie Gießen.

"Unvereinbare ästhetische und strukturelle Positionen stehen einer Zusammenarbeit mit der neuen Leitung des Hauses ab 2022 im Wege", wird Tarek Assam in der Mitteilung zitiert. "Mit diesem dadurch notwendig gewordenen Schritt wird der Weg frei für eine Neuorientierung der Sparte Tanz am Stadttheater Gießen."

Intendantin Cathérine Miville, die Tarek Assam 2002 nach Gießen holte, bedankt sich "für die so lange und ausgesprochen kreative, positive und anregende Zusammenarbeit". Sie betont, dass durch Tarek Assam der Zeitgenössische Tanz in Gießen einem sehr breiten Publikum zugänglich und wichtig geworden sei. Auch basiere ein ganz wesentlicher Teil des Erfolges des Stadttheaters der vergangenen Jahre insgesamt auf der Arbeit von Tarek Assam für das Haus sowie die Kulturszene der Region.