Tarifgespräche zwischen Verdi und UKGM Gießen begonnen

GIESSEN - Am Dienstag haben die Tarifgespräche zwischen der Geschäftsführung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) und der Gewerkschaft Verdi für die nicht-ärztlichen Beschäftigen am UKGM begonnen. Die Verhandlungen verliefen in konstruktiver Atmosphäre, wie das UKGM in einer Pressemitteilung betont. Es gab eine längere Diskussion zur aktuellen wirtschaftlichen Lage des Klinikums in Folge der Coronavirus-Pandemie. Gewerkschaft und Arbeitgeber machten zu Verhandlungsbeginn ihre unterschiedlichen Positionen deutlich, gleichzeitig signalisierten beide Seiten ihre Bereitschaft, zu einer schnellen Einigung zu kommen und skizzierten dafür bereits erste Eckpunkte einer Vereinbarung.

Zu ähnlicher Einschätzung kommt die Gewerkschaft in ihrer Stellungnahme: "Keine Einigung, aber erste positive Signale", fasst Fabian Dzewas-Rehm, Fachsekretär Gesundheit von Verdi in Mittelhessen den Verhandlungsauftakt am UKGM zusammen. "Die bisherige Verweigerungshaltung in den Tarifverhandlungen scheint gebrochen. Der Arbeitgeber hat erstmals wieder verhandelt, wenn auch noch kein schriftliches Angebot vorliegt. Teile des Angebots müssen strukturelle Verbesserungen sein."

Streiks nicht vom Tisch

Verdi fordert ein Lohnplus von 5 Prozent, mindestens aber 175 Euro. Zudem stehen Fragen der Ausbildungsqualität, einer Anerkennung für langjährige Beschäftigte sowie eines kostenlosen Hessentickets analog der Landesbeschäftigten an den Kliniken im Fokus. Die Verhandlungen finden vor dem Hintergrund des laufenden Konflikts um eine verbesserte Eingruppierung statt. Streiks sind deshalb keineswegs vom Tisch, betont die Gewerkschaft. Vor der Fortsetzung der Verhandlungen wird die Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi eine Bewertung vornehmen. "Was uns aber fehlt ist eine Aussage zur Zukunftsperspektive. Wir brauchen eine verbindliche Arbeitsplatzsicherheit", so Dzewas-Rehm. "Die Wissenschaftsminister*innen haben erst kürzlich zusätzliche finanzielle Verbesserungen für die Uniklinika gefordert. Zusätzliches Geld an den privaten Konzern darf es nur gegen klare Garantien für die Beschäftigten geben." Verdi sieht ausdrücklich das Land Hessen in der Verantwortung, hier Klarheit zu schaffen.

Die Tarifverhandlungen betreffen die rund 7800 nicht-ärztlichen Beschäftigten. Die verbliebenen Landesbeschäftigten sowie die Ärzt*innen werden von Tarifverträgen des Landes Hessen erfasst.

Die Verhandlungspartner verständigten sich auf den 3. März als nächsten Verhandlungstermin.