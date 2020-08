Taschenlampenführung in der Johanneskirche Gießen

Ein ganz besonderer Moment: Adrian durfte kurz vor Mitternacht die Orgel in der Johanneskirche spielen. Foto: Jung

GIESSENDraußen bahnte sich eine tropische Nacht an, was machen da sieben Menschen vor dem Portal der Johanneskirche am späten Freitagabend? Dunkel ist das Gotteshaus außen wie innen, das 1893 in einem historischen Mischstil aus Gotik und Renaissance gebaut wurde. Pfarrer Matthias Weidenhagen hieß drei Kinder und zwei Erwachsene am Freitagabend zur Taschenlampenführung im Rahmen des Ferienkarussells willkommen. Ein spannender Rundgang erwartete sie.

Unterschiedlich fielen die Schätzungen bei der Frage nach der Höhe des Kirchturms aus. "30 Meter", meinte Adrian, der mit seinem Vater gekommen war. "Höher", half Pfarrer Weidenhagen, doch auf die Zahl 72 kam niemand. Stolz erklärte der Pfarrer der Lukasgemeinde, der Turm sei der höchste der Gießener Kirchen. Und er machte neugierig auf das, was in der kommenden Stunde noch so alles entdeckt und erfahren werden könnte.

Der Lichtstrahl einer LED-Taschenlampe kreiste über das Portal bis hinauf auf die eingemeißelten Bibelworte: "Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit" lasen die Teilnehmer das linke Wort, das Christus Bekenntnis aus dem Hebräerbrief. Das rechte Wort: "Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat" war im Schein der Taschenlampen ebenfalls gut zu erkennen. Was bewegte die Kinder an einem solch heißen Sommerabend zu einer solch ungewöhnlichen Führung? "Wir können bei der Hitze sowie so nicht schlafen", meinen die Geschwister Norwin und Freia, die in Begleitung ihrer Mutter gekommen sind. Auch die "Geisterstunde" animierte die Kinder, die von 23 Uhr bis Mitternacht unterwegs waren. "Ich hoffe, ihr seid fit und wach", bereitet Matthias Weidenhagen die Teilnehmer auf die Führung vor. Um das Gebäude herum erreicht die kleine Gruppe die Sakristei. Dieses Zimmer, jetzt nur mit dem Licht der Taschenlampen erleuchtet, ist ein Nebenraum, in alles aufbewahrt wird, was zu einem Gottesdienst gehört. Ein Schreibtisch steht in der Mitte, hier bereitet sich der Pfarrer auf den Gottesdienst vor, bespricht sich mit den Mitgliedern des Kirchenvorstandes, die beim Geschehen später eingebunden sind. In der großen und stabilen Holztür entdecken die Teilnehmer ein kleines Guckloch, das Einblick in das Kirchenschiff gewährt. Ein solcher "Türspion" sei sehr selten, weiß Weidenhagen aus Erfahrung.

"Was ist das? Dieser große Stein", fragt der Pfarrer in die Runde. Es ist der Altar, wissen die Kinder, der aus Muschelkalkstein besteht und ganze vier Tonnen wiegt. Darauf steht das Kreuz, rund 5,50 Meter lang und 4,50 Meter breit. An ein Boot erinnert der große Stein, das Kreuz könnte der Mast sein, erläutert der Pfarrer. Und verrät ein kleines Geheimnis: Unter einer großen Bronzeplatte verbirgt sich ein kleines Taufbecken. "Das ist eine gute Idee", erkennt Adrians Vater an. Norwin gelingt es schnell, sie mit einem Spezialgerät anzuheben, Adrian verschließt das Loch geschickt wieder.

Im großen Kirchenraum ist es dunkel, nur eine Kerze vor einer Säule gibt ein wenig Orientierung. Die Lichtkegel der kleinen Lampen tasten die Wände ab, sie streifen über die Kirchenbänke. Matthias Weidenhagen bietet an: "Ihr dürft jetzt eine Kerze für einen Menschen anzünden, an den ihr gerade denkt. Oder für etwas, was euch freut und wofür ihr dankbar seid. Für ein Gebetsanliegen für jemanden". Gerne wird davon Gebrauch gemacht und mit dem Schein von sechs Kerzen wird es gleich etwas heller.

Einen Augenblick macht sich Stille breit im Gotteshaus, nur die Gespräche aus dem Biergarten gegenüber sind leise zu hören. Jetzt betrachten die Gäste das bunte Fenster, wo ein Mann mit einem Schwert im Mund, sieben Kerzen und sieben Sternen an seiner Hand zu sehen ist. Die acht Bleiglasfenster, die Erhard Klonk von 1962 bis 1965 geschaffen hat, prägen den Innenraum nachhaltig, Jetzt geht es hinauf. Auf halber Höhe weist der Pfarrer auf ein Rosenornament hin. Auf dem Gang in den Kirchturm macht die Gruppe Halt auf der Orgelempore. Die Lampen beleuchten die vielen Drähte an der Orgel. 43 Register auf drei Manualen und Pedalen hat die "Königin der Instrumente". Adrian spielt Klavier und nimmt das Angebot an, auf den Tasten der großen Orgel, die 1967 eingebaut wurde, zu spielen, wahr. Für ihn ist es etwas besonderes, hier und zu dieser späten Stunde am mächtigen Spieltisch zu sitzen. Alle genießen die harmonischen Töne, wenige Minuten vor Mitternacht.

In der zweiten Ebene des Kirchturms lagern alte Reliefsteine, angenagt vom Zahn der Zeit. Aber wofür, fragt eine Teilnehmerin. Weidenhagen klärt auf: "Solche Sachen schmeißt man nicht einfach weg, sie sind auch interessant für Historiker". Die Glocke Mathilde, größte und älteste im Turm, ist schon mehr als 165 Jahre alt und hing nicht immer im Turm der Johanneskirche, erzählte der Taschenlampenführer ihre Geschichte. Nach der Zerstörung des Stadtkirchenturms wechselte sie ihren Standort. Drei Tonnen bringt das schwerste Teil des Fünfergeläuts auf die Waage. Ein wenig gruselig gestaltete sich der Aufgang im Dunkeln hinauf und es floss etwas Schweiß. Umso schöner war es dann beim Hinaustreten auf die vierte Ebene des Bauwerks, auf die Stadt hinunter zu schauen, die um Mitternacht noch nicht zur Ruhe gekommen ist.