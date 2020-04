Taxis und Minicars in Gießen beklagen Umsatzeinbrüche von bis zu 80 Prozent

Plane statt Plexiglas: Bei Mincar und Taxi gilt, nur hinten einzusteigen und Geld durchzureichen. Foto: Schäfer

Giessen. "Es wäre vielleicht besser, die Fahrgäste säßen vorne statt hinten, wo sie dem Fahrer ins Genick husten und niesen." Dies hörte der Anzeiger nicht nur von einem der Gießener Taxi- und Minicarunternehmen. Doch das scheint nicht das eigentliche Problem zu sein. "Wir haben um diese Zeit (11 Uhr, Anm. d. Red.) normalerweise 30 bis 40 Aufträge; heute seit 6 Uhr gerade einmal zwei", sagen zwei Fahrer von "Minicar Planet" in der Marburger Straße. Sechs von den insgesamt acht Fahrern seien nach Hause geschickt worden, weil es nichts zu tun gebe.

"Von meinen acht Taxis brauche ich höchstens zwei", berichtet Ekrem Özisli von "Taxi Michel" in der Grünberger Straße. "Nur für Fahrten zur Dialyse, Bestrahlung und normale ärztliche Sachen. Sonst ist tote Hose." Maureen Lang von "Taxi Lang", das seit September 2016 im alten Gießener Brauhaus seinen Standort hat: "Wir leben von Flughafentransfers, die bei uns 90 Prozent ausmachen. Und die sind vollkommen weggebrochen. Außer Krankenfahrten läuft so gut wie nichts."

15 seiner 38 Minicars stilllegen will "Lahn-City-Car", so Steffen Marschner bei dem Unternehmen im Leimenkauter Weg. Jedes der Autos koste etwa 300 Euro monatlich an Versicherung und Steuern. "80 Prozent an Umsatz sind bei uns weggebrochen. Nur Krankenfahrten gehen noch."

KURZFRISTIG EINSATZBEREIT Bei einer eventuellen Einstellung des öffentlichen Personennahverkehrs müssten kurzfristig alle Taxen und Mietwagen einsatzbereit sein, teilte Claudia Boje vom Büro des Magistrats auf Anfrage des Anzeigers mit. Die Stadt habe ein Informationsschreiben an alle Gießener Taxen-Betriebe geschickt. Darin sei vom Ordnungsamt angeboten worden, auf Antrag der Gewerbetreibenden auf die Erfüllung der sogenannten Betriebspflicht bis auf Widerruf zu verzichten. "Auf Widerruf deshalb, weil bei einer eventuellen Einstellung des öffentlichen Personennahverkehrs kurzfristig alle Taxen und Mietwagen wieder reaktiviert werden könnten und müssten." Eine Rückgabe der Personenbeförderungserlaubnisse könne grundsätzlich nicht empfohlen werden. Allerdings könnte aufgrund der derzeitigen Problematik auf Antrag eine entsprechende Erlaubnis zeitlich befristet ausgesetzt werden. "Das Ordnungsamt der Stadt Gießen ist natürlich gerne bereit, im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten den Unternehmen bei allen Angelegenheiten entgegenzukommen." Entsprechend den Regeln des Magistrats können Zahlungsverpflichtungen gegebenenfalls gestundet werden. Dafür brauche es allerdings einen formlosen Antrag des Betriebes. (rsc)

Bei "Minicar Planet" sind Türgriffe beim Beifahrer vorne sogar zugeklebt, damit kein Gast vorne einsteigen kann. Nach jeder Fahrt werde, so wird versichert, der gesamte Rückraum desinfiziert.

"Viele gehen kaputt"

Taxi Michel arbeitet normalerweise mit "fünf Mann", so Besitzer Özisli. "So eine Situation haben wir noch nie gehabt. Der Umsatz in meinem Geschäft ist auf 15 Prozent zusammengebrochen. Miete und Steuer, das muss alles bezahlt werden." Das Personal habe er über das Arbeitsamt in Kurzarbeit geschickt. "Wenn der Staat nix macht, sehe ich im Tunnel kein Licht. Die Beihilfen für kleinere Unternehmen von mehreren tausend Euro "helfen uns nur für einen Monat." Der Staat solle, anstatt Geld auszuzahlen, lieber ein Jahr lang auf Steuern verzichten. Auch wenn in drei bis vier Wochen die Krise beendet sei: Bis alles wieder normal laufe, dauere es bis Oktober, November, meint der "Taxi Michel"-Chef. "Es werden viele kaputt gehen."

Die Stadt sollte einige Konzessionen "vorübergehend in die Schublade legen und später zurückgeben, wenn es wieder gut läuft", ist sein Vorschlag. Er selbst würde dies mit fünf seiner acht Wagen tun wollen. Momentan die Fahrzeuge bei der Zulassungsstelle abzumelden koste mehr, als sie weiter zu unterhalten. Und dann hat Özisli noch einen Ratschlag: "Wenn momentan jeder zuhause bleibt und sich vorbildlich verhält, ist es besser für uns alle. In China und Südkorea hat das ja auch funktioniert." "Plexiglasscheiben einzubauen haben wir bereits überlegt. Keine Ahnung, was das kostet", so die Chefin von "Taxi Lang". Sechs Konzessionen und zwei Minicars besitzen sie. "Die Firmen haben alles abgesagt", berichtet Lang. Beim Ordnungsamt habe sie auf Nachfrage den Antrag stellen können, vier ihrer Taxen von der Betriebspflicht zu befreien. Betriebspflicht bedeutet, dass das konzessionierte Taxi 24 Stunden am Tag zum Fahrgasttransport bereitstehen muss; beispielsweise am Bahnhof oder in der Südanlage. Ihre beiden Minicars seien "keine mini Cars", sondern ganz im Gegenteil luxuriöse Autos für Firmen im Bereich von Gießen, Wetzlar und Marburg, die für ihre Geschäftskunden und betriebseigene Mitarbeiter auf ein bestimmtes Prestige und damit auf eine Nobelkarosse Wert legten. "Die haben wir auf Kundenbedarf extra angeschafft." Doch die will derzeit niemand mieten.

Generell beklagt Lang die große Anzahl von Minicars in Gießen, die den Wettbewerb sehr erschwerten. Sie sieht es als eine "Gesetzeslücke, dass man einfach 70 Minicars problemlos anmieten kann", während Taxilizenzen in Relation zur Bevölkerungszahl restriktiv vergeben würden. Für ihre drei Festangestellten habe sie Kurzarbeit über das Arbeitsamt angemeldet. Ihre nun arbeitslosen Minijobber gingen leider leer aus. "Das waren alles zuverlässige Leute." Ihre Hoffnung ist, dass diese nach der Krise wieder zu ihr ins Unternehmen zurückkommen.

"Lahn-City-Car" hatte bereits die Nummernschilder von 15 Minicars abgeschraubt. Alle Aushilfen wurden laut Marschner entlassen, feste Mitarbeiter bauen derzeit ihre Überstunden ab oder werden in Kurzarbeit geschickt. Plexiglas als Fahrerschutz sei nicht die Lösung. "Der eine Fahrer ist 1,60, der andere 1,90. Das bringt nichts." So hat man sich entschlossen, eine Plane in die Autos einzubauen, die oben durchsichtig ist. Im unteren Bereich gibt es einen Ausschnitt, durch den der Fahrer mit einem Schutzhandschuh das Fahrgeld entgegennimmt.

Neben dem weinenden Auge gibt es bei dem Unternehmen auch ein lachendes. "Unser Kurierdienst für dpd platzt aus allen Nähten", so Marschner. "Die Leute bestellen online anscheinend derzeit wie verrückt."