Teams von JLU Gießen und THM überzeugen Investoren

GIESSEN - Beim ersten hochschulübergreifenden "StartMiUp Capital Contest" konnten sich gleich fünf Gründungsteams der drei mittelhessischen Hochschulen Justus-Liebig-Universität (JLU), Technische Hochschule Mittelhessen (THM) und Philipps-Universität Marburg (UMR) durchsetzen. Mit ihren Ideen sicherten sie sich die Investitionsabsicht (sogenannte "Intents of Invest") der Jurorinnen und Juroren. Der Wettbewerb wurde vom Verbundprojekt "StartMiUp" der drei Hochschulen ausgerichtet. Den Publikumspreis erhielt das Team "Green Elephant Biotech" (THM). Es hinterließ mit seiner Idee, die Produktion lebensrettender Therapeutika und Impfstoffe durch effiziente, skalierbare Zellkultivierung und unter Verwendung Kohlendioxid-neutraler Materialien zu unterstützen, bei Publikum und Jury einen bleibenden Eindruck. Zugleich konnte damit Investor Andreas Lukic ("Business Angels Frankfurt Rhein-Main"/"Business Angels Mittelhessen" (i.Gr.)) gewonnen werden, wie es in einer Pressemitteilung des Forschungscampus Mittelhessen heißt.

Virtuelle Stehtische

Das Team MeatApp (JLU) hat wiederum einen digitalen Marktplatz für nachhaltig produziertes Fleisch und Fleischerzeugnisse entwickelt. Das überzeugte sowohl den Investor Dirk Rudolf (Fintec Systems GmbH) als auch die Investorin Dr. Eva Weigel (Scheld Asset Management GmbH). Das Team VeloCura (THM) punktete mit digitalen Produkten für den ambulanten Pflegedienst in Kombination mit einem E-Bike-Leasing, ebenfalls bei Dirk Rudolf. Das Team GeoEngine (UMR) hatte mit seiner Geschäftsidee einer cloudbasierten Plattform für Raum-/Zeit-Daten bei Investor Andreas Lukic und Investorin Dr. Anke Caßing (High-Tech Gründerfonds) die Nase vorn. Das Team "Medical Values" (UMR) will medizinische Diagnosen unter anderem mit "Machine Learning" unterstützen, um die Früherkennung von Krankheiten zu verbessern. Das erbrachte ebenfalls einen "Intent of Invest" von Anke Caßing. Das sechste teilnehmende Team "Time Machine" (JLU) ging ohne "Intent of Invest" nach Hause.

Für die Jury bedankte sich Andreas Lukic beim Organisationsteam und betonte, das "StartMiUp"-Event passe gut "zu den Aktivitäten unserer 'Business-Angel'-Verbünde, die auch in Mittelhessen verstärkt Startups finanzieren". Wojciech Konieczny, Gründungsmitglied von MeatApp, sagte im Anschluss an den Wettbewerb: "Wir freuen uns über die Reichweite im Netzwerk und in der Region und sind gespannt, was sich aus den neu geknüpften Kontakten hier beim Contest und aus den zwei erhaltenen 'Intents of Invests' noch alles entwickelt." Die Veranstaltung habe viele Möglichkeiten zum digitalen Netzwerken geboten. Besonders beliebt waren die "virtuellen Stehtische" und die digitale Bar. Dabei handelte es sich um einen virtuellen Raum, der nur mit einem Getränk "betreten" werden konnte.