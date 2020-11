Technische Hochschule Mittelhessen baut „Smart Factory“ auf

Unterschiedliche Robotertypen gehören ebenso zur Ausstattung der Smart Factory Mittelhessen wie verschiedene Software zur Produktionsplanung. (Foto: THM)

GIESSEN - (red). Eine „Smart Factory“ baut die Technische Hochschule Mittelhessen in Gießen auf. Damit sollen kleine und mittelständische Unternehmen der Region bei der Digitalisierung ihrer Produktion unterstützt werden. Projektleiter ist Dr. Christian Überall, Professor für Industrie 4.0 und Digitalisierung am Fachbereich Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik. Das Land Hessen und der Europäische Fonds für regionale Entwicklung der Europäischen Union fördern das Vorhaben mit 880 000 Euro.

„Industrie 4.0“ sei zwar in aller Munde, so Überall, viele kleinere Unternehmen scheuen wegen der vermeintlichen Komplexität des Prozesses davor zurück, in die Digitalisierung einzusteigen. Hohe Investitionskosten und schwierige technische Umsetzung seien weitere Hemmnisse. Die „Smart Factory Mittelhessen“ soll helfen, diese Hürden zu überwinden. In der Produktionsstätte werden verschiedene Maschinen im Einsatz sein, an denen die Digitalisierung demonstriert werden kann.

Vorhanden sind zum Beispiel eine Spritzgussanlage, eine CNC-Fräse, ein Laser, 3-D-Drucker, verschiedene Robotertypen und ein autonomes Flurförderfahrzeug. Zur Ausrüstung gehören außerdem Computerbrillen, ein Echtzeitortungssystem und verschiedene Software für die Produktionsplanung. In dieser Umgebung wollen Überall und sein Team zeigen, dass die Digitalisierung mit unkomplizierten Mitteln gelingen kann. Aktuell entwickeln die Wissenschaftler ein System, mit dem Maschinen auf einfache Weise in den automatisierten Produktionsprozess eingebunden werden. Auch ein Webshop gehört zur „Smart Factory“. Dort kann ein Kunde Standardprodukte mit individuellen Merkmalen ausstatten. Seine Bestellung wird automatisch produziert und verpackt.

„Wir wollen zeigen, wie die verschiedenen Unternehmen Industrie 4.0 umsetzen können. Von der Losgröße 1 über eine Kleinserienproduktion bis hin zur Massenproduktion werden wir Konzepte entwickeln und Interessierten zugänglich machen“, sagt Überall. Geplant sind auch Workshops zur Digitalisierung der Produktion, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer. Die „Smart Factory“ soll auch ein Platz für die industrielle und anwendungsorientierte Forschung werden. Schwerpunkte werden dabei unter anderem auf Cloud Computing und Künstlicher Intelligenz liegen. Das Projekt „Smart Factory“ hat ein Gesamtvolumen von einer Million Euro und wird bis zum Frühjahr 2023 gefördert.